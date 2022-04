5 famosas que no quieren volver a casarse: prefieren vivir el amor sin temor al divorcio

El mundo del espectáculo nos ha regalado bellas parejas que llevan más de dos décadas juntos. Sin embargo, también nos ha mostrado el otro lado del amor: el de los corazones rotos y el divorcio.

Tras vivir una o varias rupturas matrimoniales, estas famosas han decidido que jamás volverán a caminar al altar.

5 famosas que no quieren volver a casarse

#1 Kaley Cuoco



La actriz de ‘The Big Bang Theory’ ha estado casada en dos ocasiones. De 2013 a 2015 vivió su vida en matrimonio con el tenista Ryan Sweeting.

Dos años después de su divorcio, se comprometió con el empresario Karl Cook, con quien se casó en 2018 pero se divorció en 2021.



Después de estas experiencias, Kaley declaró para la revista ‘Glamour’ que el matrimonio ya no está en sus planes, pero no descartó tener una relación formal en un futuro.

"Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera o unión civil. Pero nunca me volveré a casar. Absolutamente no. Literalmente puedes poner eso en la portada".

#2 Drew Barrymore



Drew Barrymore ha caminado al altar tres veces. La primera vez lo hizo en 1994, cuando se casó con Jeremy Thomas, pero antes de cumplir dos meses de casados solicitó el divorcio.

Posteriormente, en julio de 2001, contrajo nupcias con el actor y comediante Tom Green. Sin embargo, Green pidió el divorcio meses después, en diciembre de ese año.

Diez años después, Drew inició una relación con el empresario Will Kopelman, con quien se casó en 2012 y debutó en la maternidad. Juntos tienen dos hijas. No obstante, en 2016 se separaron.

Actualmente, la actriz disfruta su soltería y está convencida que nunca se va a casar, según reveló para la revista ‘People’ en 2020.

“Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¡Nunca me volveré a casar!… No quiero volver a estar entrelazada con alguien así nunca más. Te separas y sigues adelante. Te divorcias, y es tan diferente”.

#3 Halle Berry



Al igual que Drew Barrymore, la actriz de ‘Catwoman’ ha experimentado en tres ocasiones lo que es estar casada. De 1993 a 1997, mantuvo un matrimonio con el jugador de baseball, David Justice.

En 2001, volvió apostar por el amor y se casó con el músico Eric Benét, pero se separaron en 2003 (su divorcio se hizo oficial en 2005).

Dos años después de su segundo divorcio, en 2007, Halle declaró a la revista ‘InStyle’ sus deseos de no volver a caminar al altar.

“Nunca, nunca me volveré a casar”.

No obstante, en 2013 rompió su promesa, ya que contrajo nupcias con el actor francés Olivier Martinez.

Desafortunadamente, este matrimonio también llegó a su fin: en 2015 anunciaron su separación.

Tras estas experiencias, Halle Berry nuevamente está convencida que no quiere volver a casarse y prueba de ello fueron las declaraciones que dio en el City Summit and Gala de 2017.

"[Como] mujeres, nos casamos pensando que va a durar para siempre y que este es nuestro príncipe en un caballo brillante. Eso es lo que me enseñaron los cuentos de hadas cuando era niña... y hoy en día estoy en contra de los cuentos de hadas".

#4 Sandra Bullock



La ganadora del Oscar estuvo casada de 2005 a 2010 con Jesse James, fundador de West Coast Choppers.

Tras su divorcio, Sandra prefirió enfocarse en su faceta como mamá soltera y adoptó a dos pequeños.



Desde 2015, mantiene un noviazgo con Bryan Randall. Sin embargo, prefiere que su relación se mantenga lejos de los títulos de “esposa” y “esposo”, según explicó en el programa ‘Red Table Talk’ en diciembre de 2021.

“No necesito un papel para ser una compañera y una madre devota".

#5 Melanie Griffith



La actriz de ‘Working Girl’ se ha divorciado cuatro veces, aunque sólo ha estado casada con tres hombres. ¡Sí! Griffith se casó y divorció dos veces de su primer esposo, el actor y productor Don Johnson.

De enero a junio de 1976, Melanie estuvo casada con Don. Cinco años después, en septiembre de 1981, contrajo nupcias con Steven Bauer, pero se divorciaron en 1989.

En este mismo año, la actriz volvió a apostar por el amor de Johnson. En esta ocasión su matrimonio duró un poco más: de 1989 a 1995.

Posteriormente, en mayo de 1996, Melanie se casó con Antonio Banderas. La pareja fue marido y mujer durante casi 20 años. No obstante, en 2014, anunciaron su separación; su divorcio se hizo oficial en diciembre de 2015.



En una entrevista para ‘InStyle’, Melanie explicó que les tiene gran aprecio y cariño a sus exesposos, pero dejó en claro que casarse ya no está en sus planes.

“Si tienes 60 años y cuatro hijos y estás viviendo la vida que siempre quisiste. Entonces, ¿por qué casarse? Es como, me encantaría enamorarme y tener un romance, una relación, pero no lo he hecho. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación".

Bonus - Geraldine Bazán



Geraldine Bazán compartió su vida con el actor Gabriel Soto desde 2007. Su boda llegó casi una década después, en febrero de 2016, año en el que ambos ya compartían la dicha de ser padres de dos hijas.

Sin embargo, en septiembre de 2017, la pareja anunció su separación.

Tras su divorcio, Gerladine Bazán ha mantenido su vida romántica lo más privada posible. No obstante, en enero de 2022, reveló que una nueva boda o un matrimonio la tienen sin cuidado.

“Yo ya me casé una vez y creo que tengo dos niñas hermosas y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo, seguir creciendo emocionalmente y también profesionalmente. Así que no, esta cuestión de un nuevo matrimonio no me quita el sueño".