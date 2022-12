La canción de Rosie y Juan en honor a Jenni Rivera a 10 años de su muerte

Rosie y Juan Rivera realizaron un especial homenaje a su hermana, Jenni Rivera, al lanzar una canción inspirada en lo que han vivido a 10 años de su trágica muerte.

‘Déjame el instructivo’ es el nombre del tema con el que recordaron a la cantante, a quien consideraban uno de los “pilares más fuertes” de la familia Rivera.

“Qué he de hacer si desde que te marchaste estoy llorando, por las noches me despierto a cada rato”, dice una estrofa de la composición de Nestor Meneses, Ada Olea y Charlie Castellanos, bajo el sello Linea Music.



El video fue publicado en YouTube, en las primeras horas de este 9 de diciembre, justo en el décimo aniversario luctuoso de la cantante. En pocas horas ya ha acumulado miles de vistas y comentarios.

“En este video, se plasma el sentimiento de dos hermanos que a pesar de los años, siguen amando y recordando a quien fuera uno de los pilares más fuertes en su hogar”, dice en la descripción del clip.



La canción fue bien recibida por el público, el cual se ha identificado con la idea central: el dolor por la pérdida de un ser querido.

Juan Rivera compartió en sus historias de Instagram varios videos cortos, en los que usuarios de redes sociales usaron el tema para recordar a personas que ya no están en este plano.

“Este tema va dedicado también a cada una de las personas que aún llevan a una persona especial, grabada en su mente y en su corazón, que a pesar de la distancia física, sigue con ellos”, se lee también junto al video.

La reacción de la madre de Jenni Rivera a la canción de Rosie y Juan Rivera

Previo al estreno de ‘Déjame el instructivo’, Juan Rivera compartió en su canal de YouTube el momento en que su madre, Rosa Rivera, escuchó por primera vez la canción de sus hijos dedicada a la fallecida cantante.

La exesposa de don Pedro Rivera también vio el videoclip en el que aparece Rosie llorando en el piso, rodeada de decenas de objetos y fotografías de la intérprete de ‘Inolvidable’.

Acompañada por varios integrantes de la familia, se ve a doña Rosa suspirando y secándose las lágrimas conforme avanza la música y las conmovedoras escenas.

Al finalizar la canción, Rosie le explicó cómo fue grabar el video y externó que su interpretación fue genuina. Señaló que por mucho tiempo guardó el dolor por la partida de su hermana, con quien fue muy unida, y este fue un ejercicio que le permitió llorarla como nunca.

“El equipo hizo un buen trabajo para hacer la escena y darme el espacio para expresarme… No podía dejar de llorar. Esa lloradera es real, me desahogué de muchos años de no poder llorar”, dijo Rosie Rivera mientras su hermano Juan grababa.



Tras escuchar a Rosie, la matriarca de la familia Rivera rompió en llanto. “El dolor que no se acaba”, dijo entre lágrimas. “Y no sé si se acabará”, respondió Rosie.

“Yo creo que hasta que estemos en presencia de Dios con ella se va a acabar”, externó la madre de Lupillo Rivera.



Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo, cuando se trasladaba de Monterrey, Nuevo León, hacia la Ciudad de México.