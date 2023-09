Actor de Eternamente Amándonos ruega que “pesadilla termine” tras supuesta infidelidad de su ex

“Efectivamente Agusto Bravo fue mi pareja y con quien viví los últimos once años, a principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando”, detalló la actriz en Instagram.