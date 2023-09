Rodrigo Cachero aparece junto a su primera exesposa tras infidelidad de su ex Adianez Hernández

“Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica del esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que ayer, cada compañero y compañera tuyos, maestros y personal que se me acercaron, fue para decirme cuánto te AMAN por el increíble ser humano que eres. Eso si es para que una mamá se sienta muy orgullosa. Lo estás haciendo increíble. Te amo”, sentenció.