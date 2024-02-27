Actor de Eternamente Amándonos cierra ciclos con su ex en el que hubiera sido su aniversario

Video Así se enteraron Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal de la infidelidad de Adianez con Augusto

El pasado fin de semana, Rodrigo Cachero cerró ciclos con Adianez Hernández, de quien anunció su separación en septiembre de 2023 en medio de un escándalo de infidelidad por parte de ella.

El actor de ‘Eternamente Amándonos’ (telenovela que puedes ver en ViX) publicó un par de fotografías en su cuenta de Instagram, con las que además de poner punto final a su divorcio, reflexionó sobre esta etapa de su vida.

“Dejaré esto por aquí de un modo cordial, adulto y final. Hay que saber ‘qué’ y ‘cómo’ hacer las cosas… y si cierras de forma correcta, siempre va a ser mejor para todos”, escribió el pasado 24 de febrero al pie de una imagen que muestra el destino donde contrajo nupcias con Adianez Hernández en 2018.

Rodrigo Cachero cerró ciclos con Adianez Hernández en el que hubiera sido su sexto aniversario de casados. Imagen Rodrigo Cachero / Instagram



En las siguientes líneas de su extenso texto, Rodrigo Cachero hizo referencia al escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto a finales de 2023, luego de que se hiciera pública la relación extramarital que la actriz sostenía con Augusto Bravo.

“Hace exactamente 6 años (era sábado también), formé parte de una de las bodas más armoniosas y amorosas de las que he asistido. Si alguien hubiera vaticinado lo que iba a ocurrir en el 2023, lo hubiera tachado de tonto y hasta hubiera apostado mi mano derecha de lo imposible y absurdo que podría ser siquiera pensarlo. Pero pues… no somos dueños de nada y no podemos controlar ni personas, ni decisiones”, expresó.

“A fin de cuentas, la vida nos pone trampas, obstáculos, accidentes, enfermedades y demás circunstancias… por qué??? Para qué??? Si varios filósofos no se han puesto de acuerdo en la respuesta, yo menos. Lo que sí se es que las quejas y lamentos por lo acaecido no nos sirven de mucho… hay que aprender a caer… a sacudirse… a levantarse… a echarle huevos a la vida, a sonreír… a vivir el presente”, continuó.

Asegura que salió ganando con su divorcio

Finalmente, Rodrigo Cachero aseguró que su divorcio con Adianez Hernández no lo ve como un fracaso sino como una victoria, por lo que agradeció los buenos y malos momentos que vivió mientras estuvo al lado de la intérprete.

“Ya no lo veo como una pérdida, al contrario, agradezco a la vida por todo lo que me ha regalado, por mi familia, por mi salud, el trabajo, los amigos, mis parejas y sobre todo por mis hijos que son lo más hermoso de esta existencia. Hay veces que se gana perdiendo… y otras que se pierde ganando. Estoy seguro que yo formo parte de la segunda opción”, subrayó.

“Gracias por tantas cosas tan lindas en estos años. Deseo que todos encuentren la paz y felicidad en sus vidas. Deseo también que tengan la fortaleza y el amor para afrontar cualquier cosa que se presente en la vida… Gracias y adiós. Bonito fin de semana”, sentenció al pie de una fotografía donde colgaba su anillo de matrimonio.

Rodrigo Cachero anunció su divorcio en septiembre de 2023. Imagen Rodrigo Cachero / Instagram