Ex del actor de ‘Eternamente amándonos’ acusa que él sufrió infidelidad y destapa con quién

“ Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando… Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar, solamente me dijo ‘ perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’ y se fue de la casa donde vivíamos”, expresó.