Sale a la luz supuesto audio que Rodrigo Cachero le habría enviado al amante de su exesposa

Video Rodrigo Cachero habla por primera vez de la infidelidad de Adianez: "La voy a amar siempre"

Rodrigo Cachero, Larisa Mendizábal, Augusto Bravo y Adianez Hernández protagonizaron una polémica amorosa en septiembre de 2023, tras ventilarse que hubo infidelidad entre las parejas.

Un año dos meses después de la controversia, sale a la luz el presunto audio que Cachero le habría mandado a Bravo para informarle y reclamarle que ya sabía de su deslealtad al mantener una relación con su entonces esposa Adianez Hernández.

PUBLICIDAD

En la grabación se escucha que el actor lo cuestiona y le pone un ultimátum.

"Para cul…, cab…. lo que estás haciendo, pen…. Estoy aquí con tu novia y ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella y contraté al tipo más caro y más eficiente... y ¡oh sorpresa! l a verdad no pensé que fueras tú, güey. Te la ma… ¿no? Un poco", habría dicho Rodrigo con tono molesto.

En otra parte del audio lo cuestiona y lo culpa por haber destruido su familia. Además, le da un ultimátum para que le confiese su infidelidad a su pareja, Larisa Mendizábal.

“¿Por qué güey?, no ma…. Espero que por lo menos tengas la dignidad, la decencia y la moral de no pensar que ahora te vas a venir a vivir aquí. Y mira, nada más por los años y por el cariño que te tenía te doy oportunidad que tú se lo digas a Larisa".

El audio salió a la luz porque Larisa Mendizábal fue entrevistada en el podcast de TVNotas 'El mitangrit de Horacio', donde la actriz lo escuchó por primera vez.

Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Augusto Bravo y Larisa Mendizábal. Imagen Mezcalent, Larisa Mendizábal/Instagram

¿Qué pasó entre Rodrigo, Adianez, Larisa y Augusto?

En septiembre de 2023 se destapó la infidelidad que hubo entre las dos parejas.

Rodrigo Cachero, conocido actor de telenovelas, anunció su separación de Adianez Hernández, con quien estuvo casado durante once años y con quien tiene dos hijos, Ían y Kai.

La noticia de la ruptura se convirtió en una polémica cuando se reveló que la causa fue una infidelidad por parte de Adianez, quien mantenía una relación extramarital con Augusto Bravo.

PUBLICIDAD

Augusto, a su vez, era pareja de Larisa Mendizábal, exnovia de Cachero y madre de su hijo mayor.

A pesar de la controversia, Adianez y Augusto continuaron su relación y se casaron en agosto de 2024.

Rodrigo y Larisa han recibido el apoyo del público, quienes han mostrado su solidaridad ante la difícil situación que enfrentaron.