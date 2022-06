Rita Moreno tuvo un aborto clandestino de un bebé de Marlon Brando: “pude haber muerto”

Rita Moreno y Marlon Brandon tuvieron un romance intermitente a lo largo de 8 años, desde que se conocieron en el set de ‘Desiré’ en 1954.

En aquel entonces, la boricua tenía tan solo 22 años y se hacía de un lugar en la industria del cine.

Según recordó la actriz en una conversación de ‘Actors on ‘Actors’ de revista ‘Variety’ el pasado febrero:

“(Marlon) era extraordinario de muchas, muchas maneras, pero también era un mal hombre cuando se trataba de las mujeres”.



En especial, la puertorriqueña se enfrentó a múltiples infidelidades por parte de su entonces pareja. Si bien él las negaba en primera instancia, ella encontraba la manera de sacarle la verdad:

“Lo miraba y le decía ‘Marlon, mírame’, Y empezaba a sonreír de esta manera - no quiero usar la mala palabra - esa sonrisa de comer caca. Yo lo podía leer como un libro y era por eso que me amaba y me maltrataba de tantas maneras”.

Rita Moreno intentó quitarse la vida tras su relación con Marlon Brando

En esa misma ocasión, la estrella de ‘West Side Story’ reveló que los malos tratos de su pareja la llevaron a un momento tan oscuro que intentó suicidarse.

“No entendí que si iba a matar a esta patética, triste y trotona Rita, el resto de Rita también iba a ir conmigo. Realmente no parecía entenderlo. Pero ese fue el intento”, comentó a Jessica Chastain en la mencionada conversación.

“Yo era una persona muy diferente entonces, tenía todas las características de un tapete (...) sí, claro, por eso estábamos juntos”, añadió.

Rita Moreno relató que Marlon Brando arregló un aborto para ella

El pasado 24 de junio, con motivo de la derogación de Roe. v. Wade, la primera actriz recordó otro momento difícil de su relación juvenil.

Según relató a la revista ‘Variety’, quedó embarazada de Marlon Brando (no especificó el año) y cuando él se enteró, la instó a abortar.

El actor de ‘The Godfather’ se encargó de encontrar un doctor por recomendación de sus amigos:

“Era un médico real, no algo en un callejón oscuro (clandestino). Marlon le pagó 500 dólares”.



Sin embargo, el procedimiento no se realizó adecuadamente, por lo tuvo que ir a a un hospital después del mismo:

“Me dijeron que tenía un ‘embarazo perturbado’. El médico no hizo nada realmente, excepto hacerme sangrar. En otras palabras, no lo hizo bien. No lo sabía entonces, pero pude haber muerto. Qué desastre. Qué lío tan espantoso".



La estrella de Hollywood también expresó sentirse “deprimida” por la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos.