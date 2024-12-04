Hija de Ricky Martin reaparece junto al cantante en tiernas fotos: Lucía ya va a la escuela

Video Hija de Ricky Martin sorprende con uniforme escolar a sus casi 6 años: así está de grande

Ricky Martin es un orgulloso y feliz padre de cuatro hijos y, aunque es muy cauteloso y comparte poco sobre ellos, de vez en cuando muestra tiernas imágenes que demuestran lo mucho que han crecido.

Recientemente se grabó bailando junto a Valentino para un video de TikTok, pero ahora tocó el turno a su "princesa" Lucía, con quien posó en un par de fotografías que publicó en Instagram.

Con el título de "Silly selfies (selfies tontas)", el cantante de 52 años se dejó ver al lado de su única hija, a quien considera "la jefa de la casa".

Ricky compartió varias fotografías, pero solo en dos de ellas aparece junto a la niña, quien cumplirá 6 años el 24 de diciembre.

En una de las imágenes los dos aparecen en la cama aparentemente en pijama, mientras que en la segunda a la pequeña se le ve con uniforme escolar en algún lado de Miami, según se aprecia en la etiqueta de geolocalización que agregó el boricua.

Ricky Martin y su hija Lucía. Imagen Ricky Martin/Instagram

Jwan Yosef, exesposo de Ricky Martin con quien comparte la custodia de Lucía y Renn, también muestra momentos de su faceta de padre junto a los pequeños, como en junio pasado cuando dejó ver que se fueron a un parque de diversiones.