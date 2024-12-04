Ricky Martin

Hija de Ricky Martin reaparece junto al cantante en tiernas fotos: Lucía ya va a la escuela

El cantante publicó un par de imágenes donde se aprecia lo mucho que Lucía ha crecido y en una de ellas la pequeña usa uniforme escolar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Hija de Ricky Martin sorprende con uniforme escolar a sus casi 6 años: así está de grande

Ricky Martin es un orgulloso y feliz padre de cuatro hijos y, aunque es muy cauteloso y comparte poco sobre ellos, de vez en cuando muestra tiernas imágenes que demuestran lo mucho que han crecido.

Recientemente se grabó bailando junto a Valentino para un video de TikTok, pero ahora tocó el turno a su "princesa" Lucía, con quien posó en un par de fotografías que publicó en Instagram.

PUBLICIDAD

Más sobre Ricky Martin

Tino, uno de los hijos de Ricky Martin, cambia de look: ¿ahora se parece más al cantante?
0:49

Tino, uno de los hijos de Ricky Martin, cambia de look: ¿ahora se parece más al cantante?

Univision Famosos
Mellizos de Ricky Martin ya tienen 17 años: así lucen desde su paradisíaco viaje de ‘cumple’
0:56

Mellizos de Ricky Martin ya tienen 17 años: así lucen desde su paradisíaco viaje de ‘cumple’

Univision Famosos
Hijo mellizo de Ricky Martin preocupa por su salud: aparece con intravenosa en el brazo
0:53

Hijo mellizo de Ricky Martin preocupa por su salud: aparece con intravenosa en el brazo

Univision Famosos
No solo Tino, Matteo también heredó el ‘flow’ de Ricky Martin en el baile
0:51

No solo Tino, Matteo también heredó el ‘flow’ de Ricky Martin en el baile

Univision Famosos
Acusan a Ricky Martin de no visitar a su padre pese a que estuvo en Puerto Rico
0:55

Acusan a Ricky Martin de no visitar a su padre pese a que estuvo en Puerto Rico

Univision Famosos
Ricky Martin y su ex, Jwan Yosef, habrían pasado el Día del Padre juntos: fotos
1 mins

Ricky Martin y su ex, Jwan Yosef, habrían pasado el Día del Padre juntos: fotos

Univision Famosos
La épica reacción de Ricky Martin al ver a su hijo realizar hazaña extrema: “Mi Valiente”
1:07

La épica reacción de Ricky Martin al ver a su hijo realizar hazaña extrema: “Mi Valiente”

Univision Famosos
Ricky Martin y su sobrino ponen fin a su conflicto tras años de señalamientos y demandas
2 mins

Ricky Martin y su sobrino ponen fin a su conflicto tras años de señalamientos y demandas

Univision Famosos
Eduardo Verástegui por fin responde sobre supuesto romance con Ricky Martin: esto dijo
3 mins

Eduardo Verástegui por fin responde sobre supuesto romance con Ricky Martin: esto dijo

Univision Famosos
Hijo de Ricky Martin llora dura pérdida: esto le pasó a ‘Tino’, uno de sus mellizos 
0:58

Hijo de Ricky Martin llora dura pérdida: esto le pasó a ‘Tino’, uno de sus mellizos 

Univision Famosos

Con el título de "Silly selfies (selfies tontas)", el cantante de 52 años se dejó ver al lado de su única hija, a quien considera "la jefa de la casa".

Ricky compartió varias fotografías, pero solo en dos de ellas aparece junto a la niña, quien cumplirá 6 años el 24 de diciembre.

En una de las imágenes los dos aparecen en la cama aparentemente en pijama, mientras que en la segunda a la pequeña se le ve con uniforme escolar en algún lado de Miami, según se aprecia en la etiqueta de geolocalización que agregó el boricua.

Ricky Martin y su hija Lucía.
Ricky Martin y su hija Lucía.
Imagen Ricky Martin/Instagram

Jwan Yosef, exesposo de Ricky Martin con quien comparte la custodia de Lucía y Renn, también muestra momentos de su faceta de padre junto a los pequeños, como en junio pasado cuando dejó ver que se fueron a un parque de diversiones.

Jwan Yosef y Lucía, la hija que tuvo junto a Ricky Martin.
Jwan Yosef y Lucía, la hija que tuvo junto a Ricky Martin.
Imagen Jwan Yosef/Instagram
Relacionados:
Ricky MartinJwan YosefHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD