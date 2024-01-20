Adam Harrison

Muere uno de los hijos del protagonista del reality show 'El Precio de la Historia'

Uno de los tres hijos de Rick Harrison murió a los 39 años. La policía de Las Vegas continúa con las investigaciones.

Ashbya Meré.
Adam Harrison, uno de los tres hijos del empresario y protagonista del programa 'Pawn Stars' ('El Precio de la Historia') Rick Harrison, murió a los 39 años debido a "una sobredosis fatal" en Las Vegas, reportó el portal de noticias TMZ la noche del 19 de enero.

De acuerdo con la información, la familia del joven se enteró ese mismo día de la noticia y hasta el momento se desconoce dónde falleció y las circunstancias especifícias, sin embargo, la policía de Las Vegas continúa investigando.

La familia Harrison confirmó al portal la muerte y pidió "privacidad": "Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida".

Rick Harrison y su hijo Adam.
Rick Harrison y su hijo Adam.
Imagen Rick Harrison/Facebook

¿Quién era Adam Harrison?

'Pawn Stars' es un programa que trata sobre una casa de empeño en Las Vegas manejada por los Harrison, en donde los clientes llevan todo tipo de artículos, incluso hasta piezas históricas.

Rick Harrison es quien lleva el mando junto a dos de sus hijos, pero Adam no participaba en la serie. Sin embargo, en 2009 salió en algunas ocasiones en el reality show.

De acuerdo con los reportes de TMZ, se sabe poco de su vida, "aunque algunas personas han afirmado que se ganaba la vida como plomero".

Rick procreó dos hijos con su primera esposa Kim Harrison, Corey y Adam; durante su segundo matrimonio con Tracy Harrison tuvo a Jake.


