“De repente se apaga la luz”: Hijo de Cepillín asegura que su padre se le aparece

El hijo del comediante Cepillín, Ricardo González, aseguró que últimamente ha sentido la presencia de su padre en varias partes de su casa e incluso se le aparece en sueños a 9 meses del fallecimiento.

Así lo informó en una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, donde apuntó que los sucesos paranormales ocurren en su domicilio en Metepec, Estado de México.

“Yo estaba acostumbrado a que tuviéramos fantasmas chocarreros en la ciudad de Monterrey. Mi papá compró una casa en Monterrey (México) y ya venía con fantasmas incluidos. Fue en el 85 cuando la compró y nos acostumbramos a ellos, porque a todo te acostumbras, y en Metepec, en la casa nunca había pasado nada”.



No obstante, desde la muerte de Cepillín, las experiencias comenzaron a notarse más, como incidentes en la luz, además de otros aparatos eléctricos.

“Da la casualidad que ahora suceden cosas como que de repente se te apaga la luz o si te están entrevistando de repente falla el micrófono con pilas. O si estoy grabando un TikTok me apaga la luz del aro, cosas así”.



También afirmó que su padre se le ha aparecido en sueños, en los momentos que más lo extraña.

“Así me despierto y me despierto contento”.



Ricardo González aseveró que se encuentra en planes de la bioserie de Cepillín, aunque falta detallar algunos asuntos para que sea una realidad.

En la misma conversación, el hijo del también cantante se expresó ante el fallecimiento de Carmen Salinas, y mencionó que la productora fue una de las personas que apoyó a Cepillín en sus inicios de carrera.

“Ella quería ayudar a todo mundo, a mi papá luego luego le puso el hombro para meterlo al teatro Blanquita el día que llegó, a mi tío Lázaro también lo ayudó porque ellos se conocían desde antes, una hermosa persona Carmen Salinas”.



Después de estar distanciados por “malos entendidos”, Cepillín y Carmen Salinas pudieron hacer las paces.

“Hubo malos entendidos y después la vimos en un evento, ellos empezaron solos, tenían tanta confianza que si se decían ‘hey tú, bla bla’ se arreglaban. Porque había mucha confianza. Se vieron y ahí se dijeron sus cosas, porque había mucho amor".



Ricardo González, Cepillín, falleció el 8 de marzo de este año por complicaciones cardíacas después de una operación en la columna. Meses antes le diagnosticaron cáncer en la misma zona donde se le fue deteriorando su salud.

Ante la noticia, el hijo del payaso informó a los medios de comunicación la situación por la que estaba atravesando su famoso padre.

“No tengo prisa por verlo porque yo lo vivo. Quisiera que fuera falsa la nota, pero no, ahora si es real. Estoy muy triste porque ha empeorado mucho. Tuvieron que hacerle una transfusión de sangre, los médicos han estado echándole muchas ganas, poniéndole medicamentos, pero no está respondiendo favorablemente. Me dijeron que mi papá está en una línea muy delicada y grave. Me dijeron que estas horas son cruciales, aquí estamos”.