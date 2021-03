'Cepillín' actuó para narcotraficantes mexicanos y aseguraba que Roberto Gómez Bolaños también

Ricardo González 'Cepillín' no solo formó parte del talento que participaba en los shows que se transmitían en los medios de comunicación mexicanos, sus seguidores también podían contratar sus espectáculos de manera particular. El fallecido comediante infantil reveló en octubre de 2019 que entre su público también se encontraron algunos capos del narcotráfico y, de paso, aseguró que Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' también les había ofrecido shows aunque siempre lo negó.

En una entrevista para Venga la Alegría, Cepillín contó cómo es que llegó a actuar para el narco: "El artista va a donde lo contratan. Entonces de repente te hablan: 'Oiga, (hay) una fiesta acá en Hermosillo'. '¿Cuánto?' 'Tanto'. Vas ahí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en la fiesta pues de gente 'famosa'", relata sobre cómo se dio cuenta de quién lo había contratado.

El payaso afirmó que le pagaron "muy bien". Y señaló que como artista él no puede hacer preguntas ni juzgar: "Para que lo sepa la gente, uno como artista no dice: 'Oye, ¿para qué? Ah, Chihua'. Si yo le pregunto a un señor: '¿Para quién?', dice: '¿Qué le importa? Es para mi hijo'. Y tú vas, tú cobras. Y a la hora que llegas, actúas y te vas. Ni modo que digas... Yo no soy ni policía ni fiscal ni ministerio público ni nada para decir: 'Oiga, usted, fulano de tal, está detenido'. Pues no, yo soy payaso".

En la misma entrevista, Ricardo González aseguró que el actor Roberto Gómez Bolaños mentía cuando decía que no había llevado su show a narcotraficantes: "Echa mentiras 'Chespirito', que ya murió, echa mentiras toda la vecindad del 'Chavo' porque en una fiesta estaba toda la vecindad".

En 2008, Carlos Villagrán 'Quico' dijo haber trabajado para narcotraficantes junto con el elenco de 'El Chavo del 8' e invitó a 'Chespirito' a reconocerlo, según informó el diario El Universal. Tras estas declaraciones, Gómez Bolaños envió un comunicado para aclarar que él nunca se enteró si en algún momento dio sus servicios a un capo de la droga: "No puedo asegurar con exactitud con quién o para quién he trabajado, no les pido su identificación al momento de firmar algún contrato, esa no es mi labor. Yo solo cumplo con mi trabajo y no me dedico a investigar para quién actúo".

Cepillín también recordó cómo fue trabajar para dos de los narcotraficantes mexicanos más peligrosos. El legendario personaje los calificó como "excelentes personas, dentro de su ilegalidad". Compartió que en una ocasión lo contrataron para una fiesta de Amado Carrillo: "Hasta me regalaron un centenario", y explicó cómo fue la dinámica: "Llegas, payaseas, lo saludas". También habló de cuando actuó para la familia de Caro Quintero, en la que vio a la Chilindrina: "No tienes por qué negar".

Agregó que "en aquel entonces, creo que tenían más elevados los valores" y rechazó la idea de que los pequeños para los que alguna vez actuó pudieran llegar a hacerle daño: "Si alguien anda haciendo mal, algún día fue mi niño, no creo que me quiera hacer daño, ninguno de mis niños, aunque ande dentro de la ilegalidad".

Finalmente mencionó que recibió mejor trato de "un señor que se dedica al narcotráfico" que del ex presidente de México Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera 'La Gaviota': "No nada más no me pagaron, ni las gracias me dieron", dijo.