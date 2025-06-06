Los Alegres del Barranco enfrentan nuevo problema: los investigan por presuntos recursos ilícitos

Video Los Alegres del Barranco reaccionan tras cancelación de visas por "glorificar" a capo en concierto

Los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco enfrenta un nuevo problema. A casi un mes de que fueran vinculados a proceso por el presunto delito de apología del delito tras mostrar fotos de un famoso capo en uno de sus conciertos en México, ahora son investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó el jueves 5 de junio que fue abierta una nueva carpeta de investigación en contra de Los Alegres del Barranco, quienes habrían obtenido ganancias de su presentación en un recinto en Zapopan de manera ilícita.

De la misma manera se informó que autoridades de Jalisco congelaron, de las cuentas del grupo de regional mexicano, una cantidad superior a los 5.8 millones de pesos (302 mil 748 dólares aproximadamente) mientras se determina si el dinero provino de actividades ilícitas relacionadas con la apología del delito.

“Se está abriendo otra línea de investigación en relación a este grupo musical y se abrió una carpeta de investigación en contra de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita,” declaró Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco ante las cámaras de NMás.

“Incluso, la ganancia que obtuvieron del concierto en Zapopan ha sido asegurada y se está indagando si ese dinero fue obtenido de manera ilícita por las actividades de apología del delito que están llevando a cabo”, insistió.

Libertad de Los Alegres del Barranco estaría en riesgo

El vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco también advirtió que, en caso de comprobarse la ilicitud del dinero obtenido por Los Alegres del Barranco en su presentación de Zapopan, la libertad de los músicos podría estar comprometida.

“La pena que se tiene establecida es una pena de 5 a 15 años de prisión”, aseveró en el caso de que se comprobaran las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué pasó con Los Alegres del Barranco?

El 29 de marzo, Los Alegres del Barranco ofrecieron un concierto en Zapopan, Jalisco, donde proyectaron imágenes alusivas a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante su interpretación de la canción ‘El dueño del Palenque’. Esta acción fue condenada por las autoridades mexicanas, derivando en la imputación del grupo mexicano.