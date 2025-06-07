Los Alegres del Barranco niegan recibir dinero ilícito: "Somos artistas del pueblo"

Video Los Alegres del Barranco reaccionan tras cancelación de visas por "glorificar" a capo en concierto

La agrupación sinaloense, Los Alegres del Barranco, enfrenta una nueva investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que confirmó la fiscalía del estado de Jalisco el 5 de junio.

Este proceso se da a conocer un mes después de que fueran vinculados a proceso por presunta apología del delito, tras mostrar fotos de un famoso capo en el concierto que ofrecieron el 29 de marzo en la ciudad de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Tras la nueva carpeta de investigación, la agrupación emitió un comunicado de prensa donde niega categóricamente haber recibido dinero ilegal por sus conciertos.

“Vivimos de nuestro trabajo artístico, que es lícito y fácilmente comprobable”, afirmaron, subrayando que todos sus ingresos están respaldados por contratos legales y en regla.

“Históricamente somos artistas del pueblo, cantamos historias de la gente en general, y siempre hemos sido aliados de la sociedad”, expresaron los integrantes, quienes también manifestaron su disposición total para colaborar con cualquier investigación oficial.

Los Alegres del Barranco reiteraron su compromiso con el cumplimiento de la ley y con su público, asegurando que su actividad artística es completamente transparente.