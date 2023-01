Angelique Boyer pide a los que nacieron después del 2000 que no compren boletos para RBD

"Me da muchísima ilusión haber vivido recientemente la boda de 'Mai', ese momento con ellos, la energía y hermandad que se sentía, me llegó muchísimo al corazón esos recuerdos y me da muchísimo gusto que vuelvan a al escenario, necesitamos más bandas como ellos", dijo visiblemente feliz al reportero Edén Dorantes.