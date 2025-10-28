Lili Estefan aplaude a Raúl González por revelar que es gay y dedica emotivo mensaje

Video Lili Estefan conmovida con la confesión de Raúl González sobre su orientación sexual

Raúl González reveló públicamente su orientación sexual en entrevista para Despierta América el pasado 27 de octubre.

El presentador habló de su libro, 'La verdad muere de pie', en donde detalla cómo fue vivir manteniendo en secreto que era gay durante 30 años.

Su anuncio generó una ola de apoyo, incluyendo un emotivo mensaje de su compañera Lili Estefan.

Lili Estefan dedica cariñosas palabras a Raúl González

La presentadora de El Gordo y La Flaca aplaudió la decisión de Raúl González y le envió un mensaje.

" Raúl, te apoyamos, te amamos y ahora que sé que has pasado, por eso te quiero más, amigo bello", dijo el pasado 27 de octubre en la emisión del show de Univision.

Lili también destacó el mensaje "tan bello" del presentador de Despierta América: "Ay, Dios mío, qué palabras tan fuertes, qué mensaje tan bello. Efectivamente, eso no se puede quedar por dentro. No eres, o sea, es una cuestión normal".

Raúl González anunció que es gay en Despierta América

El presentador de 48 años ofreció concedió una entrevista a Maria Antonieta Collins y, además de confesar su orientación sexual, reveló qué lo motivó a permanecer en silencio durante tanto tiempo.

Raúl González contó que el descubrir que era gay fue "un golpe" que en su momento le provocó miedo, culpa y vergüenza.

Su situación se tornó más complicada cuando salió del closet ante su padre, quien le pidió que mantuviera en secreto su orientación.

"Mi padre cuando se enteró me pidió que esto no se sepa hasta que yo me muera", a lo que Raúl accedió.