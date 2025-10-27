Raúl González revela que es gay tras 30 años de silencio: por esta fuerte razón lo ocultó

Video Raúl González revela por qué calló sobre su orientación sexual: "Hoy me libero"

El presentador Raúl González ha decidido abrir su corazón y revelar una parte fundamental de su vida que mantuvo en secreto por tres décadas: su orientación sexual.

Esta confesión, plasmada en un libro, surgió de un profundo deseo de buscar "tranquilidad" y "paz", a pesar de los consejos que recibió para no hacerlo.

¿Por qué Raúl González ocultó que era gay?

La razón principal de su largo silencio fue una promesa hecha a su padre.

Raúl González narra que en una etapa de su vida descubrió que era gay, lo que fue "un golpe". Lo guardó en silencio durante 30 años, experimentando primero miedo, culpa y vergüenza.

Finalmente, harto de callar, decidió que la "mentira encadena" y que la "verdad produce alivio". A pesar de que sus allegados le preguntaban por qué sentía la necesidad de revelar algo tan personal, Raúl insistía: "Mami, pero es por mí, yo quiero tranquilidad, yo quiero paz".

La confesión fue un proceso escalonado. Primero se sinceró con su hermana, quien le brindó apoyo. Después, con su madre, Estrella. El encuentro más difícil fue con su padre.

Cuando su papá supo la verdad, le hizo una petición determinante: "Mi padre cuando se enteró me pidió que esto no se sepa hasta que yo me muera". Raúl respondió: "Así será".

Este compromiso fue criticado por sus profesionales de la salud, ya que, "mis terapeutas, ninguno estuvieron de acuerdo porque me dijeron que yo estaba sacrificando mi felicidad por él". Sin embargo, Raúl mantuvo su palabra.

El drama interno en medio del éxito

La carrera de González alcanzó un punto álgido cuando se convirtió en copresentador de Despierta América el 14 de octubre de 2002, una oportunidad que le llegó siete años después de su 'casting' inicial. Su padre pudo gozar de este éxito, incluso presumiendo de su hijo en el supermercado.

Sin embargo, detrás de la imagen pública, Raúl "vivía un drama". Aunque tenía tanto éxito, se sentía "tan miserable en la vida". El silencio y la ansiedad se manifestaban en una serie de compulsiones: a la comida, al tabaco y al alcohol. La compulsión a la comida, específicamente, lo llevó a la obesidad.