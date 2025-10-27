Raúl González calló que era gay por su padre: rompe en llanto al recordar sus últimas palabras

Video Raúl González revela por qué calló sobre su orientación sexual: "Hoy me libero"

Raúl González compartió este lunes una de las etapas más difíciles de su vida: el silencio autoimpuesto de 30 años sobre su orientación sexual, motivado por el deseo de honrar la palabra que le dio a su padre.

El presentador de Despierta América recordó durante el show de Univision que el último de su familia en enterarse fue su padre y la respuesta que obtuvo lo llevó a sacrificar su felicidad.

“Mi padre cuando se enteró me pidió: ‘Que esto no se sepa hasta que yo me muera”.

Su sacrificio para cumplir la promesa a su padre

Raúl González aceptó la petición inmediatamente, respondiendo: "Así será".

El presentador venezolano reveló que ninguno de sus terapeutas estuvo de acuerdo con el sacrificio, pues le dijeron que estaba "sacrificando su felicidad por él". No obstante, Raúl mantuvo firme su promesa: "Di la palabra".

Raúl González rompe en llanto al compartir las últimas palabras de su padre

En 2020 el padre de Raúl fue diagnosticado con un agresivo cáncer y manteniendo su compromiso filial, lo cuidó incondicionalmente, "desde el primer momento hasta el último". 2 de octubre de 2020

Antes de morir, su padre le dijo las más tiernas últimas palabras, reconociendo la devoción de su hijo.

"Tus cariños valen un millón de dólares. Eres el mejor hijo del mundo. Y ahí se selló un pacto de amor y de perdón", que González también calificó como "un pacto de liberación".

Visiblemente emocionado, Raúl concluyó que, tras ese momento, se sintió verdaderamente "bendecido de verdad estar aquí y formar parte de esta alegría y de esta fiesta".