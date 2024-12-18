Familia de Raphael da detalles de su estado de salud: el cantante se habría "trabado" al hablar

Video Raphael estuvo en famoso programa de TV un día antes de sufrir accidente cerebrovascular

Raphael sufrió un aparente accidente cerebrovascular durante la grabación de un show de televisión el pasado martes. A horas del incidente, se dio a conocer nueva información sobre lo ocurrido al cantante de 81 años y su estado de salud.

¿Qué le pasó a Raphael?

Según 20 minutos, el intérprete español ya "se encontraba mal" cuando llegó al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Raphael empezó a sentirse indispuesto en medio de la grabación del especial navideño del programa 'La Revuelta'. Según relató uno de los asistentes al medio español, cuando el cantante salió "todo iba bien", pero después "se quedaba como trabado al hablar, se le veía desorientado".

Fuentes de la oficina de representación del intérprete informaron a EFE que al no encontrarse bien salió "por su propio pie a coger la ambulancia".

¿Raphael sufrió un accidente cerebrovascular?

Los primeros reportes de diarios españoles, que citan "fuentes cercanas" al cantante, afirman que Raphael sufrió un episodio cerebrovascular.

Su familia ha preferido mantener en privado los reportes médicos, "solo la familia sabe el diagnóstico", dijo Patricia, la secretaria de Raphael, en entrevista para el diario LARAZÓN.

Raphael, según informó a EFE fuentes de RLM, su oficina de representación, el cantante parece haber sufrido un episodio "transitorio" y se encuentra "bien". Además, aclararon que El Divo de Linares no sufrió un ictus.

El intérprete ya fue visto por un neurólogo, pero permanece en el hospital para seguir siendo sometido a varias pruebas y poder "descartar cualquier cosa".

¿Cuál es el estado de salud de Raphael?

El intérprete de 'Mi gran noche' está evolucionando bien, según informaron fuentes "del entorno del artista" a el diario El País.

“Ha pasado la noche en planta, tranquilo, consciente y acompañado de sus hijos”, reportan.

Según declaraciones de su exesposa, Amelia Bono, para Europa Press, Raphael esta fuera de peligro.