Raphael padece un linfoma cerebral: dan nuevos detalles de su estado de salud

A diez días de la hospitalización del cantante español se informó cuál es el diagnóstico médico. La oficina de representación de Raphael explicó cuál es el estado de salud de El Divo de Linares y cuándo será dado de alta.

Raphael padece un linfoma cerebral, según el parte médico del Hospital 12 de Octubre, reportó el diario ABC este 26 de diciembre.

El cantante español de 81 años "presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo", se lee en el documento enviado por la agencia de representación de Raphael.

Estos nódulos "justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días", explica.

El linfoma cerebral primario es un cáncer de los glóbulos blancos que comienza en el cerebro, según el sitio web de Medline.

Raphael ha iniciado tratamiento para tratar el linfoma cerebral

El cantante ya comenzó el "tratamiento específico para esta patología" y "recibirá el alta previsiblemente en los próximos días".

El 17 de diciembre, Raphael fue hospitalizado de emergencia tras presentar problemas para comunicarse. En un primer reporte de salud se dijo que había sufrido un "posible accidente cerebrovascular". Sin embargo, el ictus se descartó tras realizarle un estudio "neurológico urgente".

Raphael cancela próximos conciertos

La agencia de representación del intérprete anunció la cancelación de los conciertos de Raphael en Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana: "Lamentamos comunicar que, por prescripción médica, el artista Raphael se ve obligado a cancelar".

Siguiendo la recomendación médica, el cantante tendrá un "periodo prolongado de reposo y descanso".

