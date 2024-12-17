Raphael

Raphael es hospitalizado de emergencia tras sufrir complicaciones de salud en pleno show

El reconocido cantante español se encontraba grabando el programa ‘La Revuelta’ cuando comenzó a presentar malestares, según reportes. Recibió atención médica de urgencia y posteriormente fue trasladado a una clínica.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Raphael estuvo en famoso programa de TV un día antes de sufrir accidente cerebrovascular

El reconocido cantante español Raphael fue hospitalizado, a sus 81 años, luego de que sufriera un accidente cerebrovascular, de acuerdo con reportes de El País y El Español.

Según la información de dichos medios, el intérprete de ‘Mi gran noche’ se encontraba a punto de filmar una entrevista para una emisión especial navideño de ‘La Revuelta’ con David Broncano.

La filmación, se detalla, se llevaba a cabo en el Teatro Príncipe Gran Vía, en el centro de Madrid. Alrededor de las 19:30 horas, presuntamente el artista empezó a sentirse mal.

Un portavoz de la cadena TVE explicó que Raphael “estaba grabando el programa” y “no se ha encontrado bien”.

Tras realizar la alerta correspondiente, acudieron al recinto cuatro dotaciones de los Servicios de Emergencias de Madrid, que brindaron atención inmediata a la estrella.

Aunque el aviso indicaba que Miguel Rafael Martos Sánchez, nombre real del famoso, habría resultado afectado por un problema cardíaco, los médicos comprobaron que no era así.

Fuentes del SAMUR-Protección Civil confirmaron que una persona adulta mayor fue revisada por una “patología cerebrovascular”.

Después de recibir los primeros cuidados, el también actor “ha salido por su propio pie” del inmueble “a coger la ambulancia”, aseguró el vocero.

Fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos, donde, a decir de informantes policiales, lo ingresaron “con pronóstico reservado” y, hasta el momento, ahí permanecería.

Raphael habría dado señales de su malestar

El Mundo da a conocer que pudieron conocer que al inicio de la participación de Raphael en el ‘show’, “se percataron de que algo le sucedía” pues David Broncano “le hacía preguntas y él respondía palabras inconexas”.

Ante lo que ocurría, el equipo de producción supuestamente optó por no arrancar la grabación y comunicarse para solicitar ayuda.

Este lunes 16 de diciembre, el exponente de la música romántica estuvo en ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo disco ‘Ayer… aún’ y habló de su salud.

“Yo no estoy tan mal porque me he cuidado. Solo una vez no me he cuidado y me lo arreglaron. Cuando cometí las faltas que cometí y me trasplantaron y me dieron una segunda oportunidad hace ahora 22 años”, aseveró.

En abril de 2003, él necesitó un trasplante de hígado para curar la hepatitis B, enfermedad que padecía desde mediados de los años 80, expone La Vanguardia.

