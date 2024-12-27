Raphael reaparece tras ser diagnosticado con cáncer cerebral: así salió del hospital

Video Raphael estuvo en famoso programa de TV un día antes de sufrir accidente cerebrovascular

Raphael reapareció públicamente este viernes tras ser diagnosticado con un linfoma cerebral primario, un tipo de tumor cerebral que se forma en los glóbulos blancos y que comienza en el cerebro.

El cantante español fue captado por medios españoles a su salida del Hospital 12 de Octubre, luciendo un semblante tranquilo y sonriente. Incluso, al percatarse de la presencia de la prensa, no dudó en saludar a los reporteros con la mano.

Raphael recibe el alta médica tras dos semanas hospitalizado. Imagen EFE



Según reportes de ESDiario, al salir de la clínica Raphael se dirigió a su casa, donde descansará todo el fin de semana para que a partir de la próxima semana pueda comenzar con su t ratamiento ambulatorio que buscaría reducir los dos nódulos cancerígenos cerebrales que le fueron localizados.

PUBLICIDAD

Este mismo medio resalta que el intérprete de 81 años “no será intervenido para extraer los dos nódulos cancerígenos”, ya que primero los médicos intentarían dar tratamiento ambulatorio de “quimioterapia y radioterapia” para que los tumores desaparezcan.

El cantante español se dejó ver con una sonrisa. Imagen EFE

El diagnóstico del cantante Raphael

De acuerdo con el parte médico del cantante, emitido el 26 de diciembre, estos nódulos “justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días” Raphael cuando se disponía a grabar un especial navideño.

El 17 de diciembre, Raphael fue hospitalizado de emergencia tras presentar problemas para comunicarse. En un primer reporte de salud se dijo que había sufrido un "posible accidente cerebrovascular". Sin embargo, el ictus se descartó tras realizarle un estudio "neurológico urgente".