Raphael pasará Navidad en el hospital: tendría “episodios de rabia”

Raphael estuvo en famoso programa de TV un día antes de sufrir accidente cerebrovascular

Raphael pasará Navidad en el hospital declaró su hijo Jacobo Martos este lunes 23 de diciembre . Luego del aparente accidente cerebrovascular que sufrió durante la grabación de un show televisivo, se informó que al cantante continúan haciéndole estudios.

Jacobo Martos dio a conocer que su padre permanecerá en el hospital hasta que los médicos lo decidan. Sin embargo, adelantó que podría ser hasta el próximo jueves cuando se decida si continúa en la clínica o lo dan de alta.

“ Le están haciendo pruebas. Pasará aquí mañana y pasado, y ya a partir del jueves veremos si hay más pruebas o no. Ese día los médicos decidirán si se va el jueves, el viernes… pero Nochebuena y Navidad las pasará aquí”, explicó al diario español El Debate.

“Pasar aquí estos días no es ningún drama... Lo importante es que esté bien y que se vaya a casa perfecto sin tener que volver al día siguiente… Por el historial médico que tiene, tienen que estar seguros de que está bien y no mandarle a casa para que al día siguiente vuelva”, insistió e hizo referencia al trasplante de hígado que se sometió el intérprete de 81 años en 2003.

Raphael tendría episodios de "rabia" en el hospital

A pesar de que el hijo del cantante aseguró que su padre se encuentra “bien” y mejor de salud, la periodista Mábel Galaz declaró que, a punto de que Raphael cumpla una semana en la clínica, los médicos seguían practicándole diferentes pruebas porque aún no sabrían qué tiene.

“Todavía los médicos no han dado a la familia un diagnóstico, necesitan más pruebas para dar una valoración exacta", dijo en ‘Mañaneros’ de TVE este 23 de diciembre.

Además, declaró que Raphael habría sufrido “episodios de rabia, disgusto, bajonazo” por su estancia en el hospital, por supuestamente “suspender los conciertos”, por no poder pasar Navidad junto a su familia.