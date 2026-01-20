Influencer Fer Moreno se tatúa el cuello en honor a su fallecido bebé: Atlas tenía solo 2 meses cuando murió La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ mostró el nuevo tatuaje que se hizo en honor a su fallecido hijo Atlas, quien perdió la vida en plena Navidad.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Fer Moreno recuerda a su fallecido bebé en especial fecha: “Felices tres meses al cielo”

La ‘influencer’ Fer Moreno se tatuó el cuello en honor a su fallecido bebé. Su hijo Atlas tenía solamente 2 meses cuando perdió la vida en plena Navidad.

La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ compartió a través de sus historias de Instagram imágenes de su “nuevo collar”, el cual es representado por el nombre de su pequeño hijo.

PUBLICIDAD

“Por fin sanó mi nuevo collar favorito… tapé el tatuaje de ‘tóxica’ porque es algo que ya no me representa y lo hice con el nombre de mi hijo Atlas”, escribió junto a los emojis de un corazón blanco y unas alas.

Fer Moreno se tatuó en el cuello el nombre de su fallecido hijo Atlas. Imagen Fer Moreno / Instagram



Fernanda Moreno no dio más detalles sobre su tatuaje ni el duelo que enfrenta tras la repentina muerte de su bebé.

¿Qué le pasó al bebé de Fer Moreno?

Fer Moreno dio a conocer el fallecimiento de su bebé los primeros días de enero. En su publicación de Instagram, la ‘influencer’ refirió que “la mañana del 25 de diciembre” su hijo había trascendido.

“Queridos amigos. Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió el sábado 3 de enero.

“Aunque el tiempo que Dios me los prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, agregó.

Fer Moreno no reveló la causa de fallecimiento de su hijo Atlas en su mensaje. Sin embargo, pidió respeto ante la difícil situación que enfrentaba.

¿Presintió la muerte de su bebé?

Días más tarde, el reportero Gabriel Cuevas mencionó en su programa de YouTube que, presuntamente, Fer Moreno sentía temor de que algo sucediera con su bebé, motivo por el que habría mantenido en secreto gran parte de su embarazo.