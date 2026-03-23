Rafael Araneda Muere familiar de Rafael Araneda de manera “inesperada”: así reaccionó el presentador El presentador de Enamorándonos USA reaccionó a la muerte de su familiar, quien perdió la vida de manera “inesperada” en días recientes. Ricardo Vacarezza era hermano de su esposa, Marcela.

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Rafael Araneda atraviesa por momentos complicados ante el fallecimiento de un familiar. Su cuñado, Ricardo Vacarezza, hermano mayor de su esposa, Marcela Vacarezza, murió de manera “inesperada” en días recientes.

La esposa del presentador de Enamorándonos USA empleó sus redes sociales para darle el último adiós a su hermano, a quien le prometió que su huella permanecería por siempre.

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“Querido Ricardito. No sé por qué siempre te dije así aunque eras mi hermano mayor. Quizás porque siempre me dijiste ‘Marcelita’ por ser tu hermana menor. Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa”, escribió el 20 de marzo en Instagram.

“Hoy me quedo con todas las ocasiones compartidas, con tu humor tan especial, tu manera de ver y enfrentar la vida tan peculiarmente, tus llamadas para saber siempre de mí, de Rafael y mis niños. Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre”, agregó.

Marcela Vacarezza no reveló la causa del fallecimiento de su hermano. Sin embargo, agradeció la oportunidad de haberse podido despedir de él.

“Te fuiste con mucha vida aún por delante, y eso duele. Pero también elijo recordarlo desde lo que sí tuvimos, desde ese lazo que nada ni nadie puede borrar. Incluso siento que me esperaste para que llegara y alcanzara a despedirme de ti. Descansa en paz querido hermano”, sentenció.

Así reaccionó Rafael Araneda a la muerte de su familiar

Rafael Araneda también reaccionó a la noticia del inesperado fallecimiento de su cuñado, a quien describió como un hombre que “nunca tranzó sus principios”.

“Hoy leo los testimonios de sus pacientes y solo confirman que Ricardito nos marcó a todos con su cariño y humildad. Un hombre que nunca tranzó sus principios y que hizo de la medicina un apostolado", expresó en la misma publicación que su esposa hizo en Instagram.

Así reaccionó Rafael Araneda ante la muerte de su cuñado. Imagen Marcela Vacarezza / Instagram



“Vamos a celebrar siempre siempre su vida. Aunque el vacío que nos deja será eterno y habrá que aprender a vivir así, porque la vida no nos da otra alternativa. Grande Ricardo Vacarezza Etcheverry, viviste y te fuiste a tu manera. Como un crack. Mis respetos para y por siempre”, sentenció.