‘Sergio’ de ‘Quinceañera’ ya no es el galán que conocimos en los 90: así ha cambiado el actor

“Un día entraron al set unos ejecutivos y nos pidieron que repitiéramos la escena para que la gente que traían de visita la vieran. Y justo era una escena donde ella me tenía que dar una bofetada, entonces en los nervios de que entraba toda esta gente y los ejecutivos, me dio un ‘cachetadón’ que me noqueó, o sea, fue de noqueada”.