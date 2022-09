¿Quién es el supuesto novio de Ana de Armas? Todo sobre el galán con quien se le ha visto

El Festival Internacional de Cine de Venecia del 2022 será el marco en el que Ana de Armas debute como la icónica rubia de Hollywood, sin embargo, en sus primeros días por la ciudad italiana, fue captada en un plan muy romántico junto a un hombre.

Estos son los detalles que se conocen.

Ana de Armas y Ben Affleck tuvieron una relación en el pasado

Hay que recordar que la cubana mantuvo un romance con Ben Affleck, ahora casado con Jennifer Lopez, entre marzo del 2020 y enero del 2021.

Dicho noviazgo fue ampliamente fotografiado y publicitado por medios de comunicación, tras lo cual, la actriz tomó la decisión de mudarse a Nueva York. En entrevista con la revista Elle, publicada el 13 de julio del 2022, comentó:

“Vivirlo confirmó en mis ideas: 'Este no es el lugar donde debo estar', No hay escapatoria. No hay salida. (En Los Ángeles) siempre se tiene la sensación de algo que no se tiene, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso".

Él es el supuesto novio de Ana de Armas

Una vez en Nueva York, la estrella de ‘The Grey Man’ habría encontrado de nuevo el amor. Se desconoce con certeza cuánto tiempo estuvo soltera, pero en junio del 2021, Page Six reportó que “desde hace unos meses” estaba saliendo con Paul Boukadakis.

El supuesto galán de Ana de Armas es originario de Tulsa, Oklahoma. Durante los primeros 10 años de su carrera, se desempeñó como director comercial y de videos musicales, sin embargo, tras esa década, decidió cambiar de rumbo.

Alrededor del 2015, se enfocó en el sector tecnológico y lanzó la aplicación móvil Wheel, enfocada en compartir videos cortos.

Si bien este proyecto no despegó del todo, le abrió la oportunidad de dar el salto a una de las plataformas digitales más conocidas a nivel mundial: Tinder, donde se desarolla como ejecutivo.

Así es la supuesta relación entre Ana de Armas y su novio, Paul Boukadakis

Fuera de los reportes de la prensa rosa estadounidense, pocos detalles se tienen sobre el supuesto romance de la estrella de Hollywood. En un par de ocasiones han sido captados por las lentes de paparazzis, pero ambos han sido muy cuidadosos en no revelar detalles sobre lo que podría estar sucediendo entre ellos.

En entrevista con la revista Elle, publicada en junio del 2022, Ana de Armas confirmó casualmente que está en una relación, al comentar que pasó su cumpleaños 34 con “mi hombre, mis perros, Chris (Evans) y el equipo (de filmación de la película ‘Ghosted’)".

En la misma publicación se detalló que la actriz y su supuesto novio se conocieron gracias a un amigo en común y, al inicio de su relación, muchas de sus primeras citas fueron en casa de uno u otro, puesto que la pandemia del coronavirus seguía activa y múltiples establecimientos se encontraban cerrados.

Según el mismo reporte, actualmente viven juntos en Nueva York.