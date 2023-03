Ana de Armas pasó un incómodo momento previo a los Oscar 2023: respondió ‘fake news’ con clase

La edición 95 de los premios Oscar fue más que especial para Ana de Armas, pues estaba nominada en la categoría a Mejor Actriz. Se trató de la primera cubana en lograr esta candidatura en la meca del cine.

En su caso, su caracterización como Marilyn Monroe para la película ‘Blonde’ (de Netflix) fue lo que le valió el reconocimiento.

Aunque no se llevó la estatuilla a casa, otro momento de su paso por la celebración está dando mucho de qué hablar.

Ana de Armas pasó un incómodo momento en la alfombra roja de los premios Oscar 2023

En su paso por la alfombra champagne, la cubana se tomó unos minutos para hablar con ‘TNT’ sobre cómo se sentía previo a la gran noche.

En la conversación, el periodista Axel Kuschevatzky quiso destacar los grandes sacrificios que la intérprete de ‘Hija de Dios’ (película disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) tuvo que hacer para llegar a la premiación más importante de Hollywood:

“La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, venir a Estados Unidos, vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer (actor británico)…”



En ese momento, el rostro de Ana de Armas evidenció su confusión por el comentario y preguntó:

“¿De quién?”.



El también productor de cine reiteró lo dicho, sin embargo, el gesto de la artista de 34 años no cambió. Por el contrario, su ceño parecía fruncirse cada vez más ante el comentario. Sin dudarlo, rectificó a su entrevistador:

“Yo no viví en ningún sillón”.



Entonces, el presentador intentó rectificar la información:

“No, no, no, no. Lo que digo es yendo a lugares, esforzándote, trabajando para llegar a este lugar. Mi pregunta es, ¿si no sentís que esta es una recompensa totalmente merecida?”.



A partir de ese momento, la conversación siguió de manera natural y como si nada hubiera pasado.



Aún así, en redes sociales, varios internautas calificaron la interacción como “incómoda” y se preguntaron qué quiso decir el periodista o si simplemente se trató de una confusión al calor del momento.

Otros, señalaron que la agente de la actriz también reaccionó consternada a la pregunta e intentó cortar la entrevista.



Vale la pena resaltar que Ana de Armas y Alex Pettyfer no han trabajado en ningún proyecto juntos, ni se ha reportado que tengan una amistad.

Si en algo no se equivocó el entrevistador fue en que la actriz tuvo que hacer grandes sacrificios para llegar a Hollywood.



Para empezar, en su natal Cuba vivió los estragos de las dificultades económicas de la isla, además, cuando migró a España para probar suerte en la actuación, contaba con poco más de 200 dólares en su cuenta de banco, según ‘¡Hola!’.

Más recientemente, enfrentó duras críticas por supuestamente tener un acento cubano muy marcado al interpretar a Marilyn Monroe en ‘Blonde’.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas del momento incómodo que vivió Ana de Armas en los premios Oscar 2023?, ¿crees que reaccionó adecuadamente a la pregunta?

