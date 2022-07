Ana de Armas como Marilyn Monroe en el tráiler de la película para adultos 'Blonde', de Netflix

El 28 de julio del 2022, Netflix liberó el primer tráiler de su película biográfica de Marilyn Monroe. En el video promocional comienza con los momentos más icónicos de Monroe, como cuando cantó 'Diamonds Are A Girls Best Friend' para la película 'Gentlemen Prefer Blondes' de 1953 o cuando filmó la famosa escena del vestido blanco en 'The Seven Year Itch' de 1955.