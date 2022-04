Miley Cyrus estrena romance: te contamos quién es su nuevo novio (es más joven que ella)

Tras tener relaciones bastante públicas como su largo noviazgo y corto matrimonio con Liam Hermsworth, o su romance con Cody Simpson, Miley Cyrus ha optado por llevar un perfil un poco más privado con su nuevo novio, Maxx Morando.

¿Quién es el nuevo novio de Miley Cyrus?



Al igual que Miley, Maxx Morando encontró su pasión en la música, solo que en su caso fue detrás de la batería.

Actualmente, Maxx es baterista de la banda de rock Liily y de 2015 a 2018 fue parte del grupo de punk rock The Regrettes.

Además de tocar la batería, Morando tiene destreza con la guitarra.



Más allá de la música, Maxx Morando también es un artista: el joven ha compartido varios de sus dibujos en su cuenta de Instagram.

Además, varios de sus diseños han sido plasmados en el mundo de la moda y una de las artistas que los ha ocupado ha sido nada menos que Miley, quien lució sus dibujos en una sesión de fotos para la revista ‘Vogue’.

En esta sesión, la cantante también expresó que le gustaba el arte de Morando.

“Este look es una colaboración única entre dos de mis artistas emergentes favoritos, Maxx Morando y Shane Kastl. Shane usó piezas existentes que he recopilado a lo largo del tiempo y personalizó los personajes de dibujos animados de Maxx en su construcción. Su colaboración es el ejemplo perfecto de cómo la sostenibilidad se convierte en la próxima fase de la moda y demuestra que todo se puede reinventar, lo que me resuena profundamente".

¿Cuántos años tiene Maxx Morando?



Miley y Maxx comparten el mismo mes de cumpleaños: noviembre. No obstante, existe una diferencia de seis años entre los dos.

Cyrus es la mayor con 29 años -nació el 23 de noviembre de 1992-, mientras que Morando tiene 23 años -su fecha de nacimiento es el 16 de noviembre de 1998-.

¿Cuándo inició la relación de Miley Cyrus y Maxx Morando?



Ninguno de los cantantes ha confirmado su noviazgo con un algún comunicado o foto oficial en sus redes sociales. No obstante, desde el año pasado han sido captados por varios fotógrafos en diversos eventos: como en el desfile ‘Gucci Love Parade’ de noviembre de 2021.

Sin embargo, fue hasta el 2022 cuando las muestras de afecto entre los dos fueron mucho más evidentes.

Por ejemplo, en febrero de 2022 se fueron de vacaciones a Los Cabos, México.