No solo fue ‘Flowers’: canciones que Miley Cyrus le ha dedicado a su ex y sus referencias

Entre el 2010 y 2020, Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron en una relación marcada por las constantes rupturas y reconciliaciones.

De acuerdo con sus fans, lo vivido en ese tiempo marcó la música de la estrella de ‘Hannah Montana’, por lo que algunos de sus más grandes hits estarían dedicados al actor de 'Los juegos del hambre’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).

Canciones que Miley Cyrus le dedicó a Liam Hemsworth, según fans

‘Flowers’ está llena de referencias hacia el ex de Miley Cyrus, según fans

La más reciente canción de Miley Cyrus (así como el video musical que la acompañó) parece tener varias indirectas para su ex. Al menos así lo han externado sus admiradores, quienes en redes sociales analizaron con lupa la letra.

Algunas de las referencias que encontraron tienen que ver con el incendio de la casa de la pareja en el 2018, su gran parecido al coro de otro tema que supuestamente su ex le dedicó, así como la fecha de lanzamiento del mismo.

‘Wrecking Ball’

Este tema del 2013 sin duda se convirtió en uno de los más grandes éxitos de Miley Cyrus, pues no solo le ayudó a despegarse de la imagen de chica Disney, sino que llevó a sus fans a creer que era para Liam Hemsworth.

La letra versa sobre un intenso desamor:

“Entré como una bola demoledora/ Nunca me golpeé tan duro en el amor / Lo único que quería era romper tus paredes / Lo único que tú hiciste fue romperme”.

“I came in like a wrecking ball / I never hit so hard in love / All I wanted was to break your walls / All you ever did was wreck me”.



La razón por la cual muchos aseguran que iba con dedicatoria para el próximo protagonista de ‘The Witcher’ es la fecha de su estreno: el mismo mes en el que confirmaron una de sus rupturas, tras muchas especulaciones de medios de comunicación.

Un dato que quizá no todos los fans sepan es que la inspiración detrás de las lágrimas que la cantante derramó en el video musical del tema no fue su ex, sino su perro. Así lo aseguró ella misma en abril del 2020:

“Cuando hice 'Wrecking Ball', todos pensaron que estaba llorando por mi ruptura. Pero en realidad estaba llorando por mi perro (que acababa de morir). Y todo el tiempo que estuve filmando, había una foto de mi perro justo debajo de la cámara”.

Miley Cyrus confirmó que ‘Malibu’ es sobre Liam Hemsworth

Lo cierto es que no solo la tristeza de una ruptrura ha inspirado a la artista de 30 años. En el 2017 lanzó un tema sobre sentirse segura y plena en un amor.

Tras el estreno del mismo, confirmó a la revista ‘Billboard’ que la escribió pensando en su ahora exesposo:

“Van a hablar de mí si salgo de un restaurante con Liam, así que, ¿por qué no devolverle el poder a mi relación y decir ‘así es como me siento’?”.

‘Slide Away’

Estrenada en el 2019, los fans también encontraron referencias a la relación de Miley Cyrus con Liam Hemsworth en la letra el video musical de la canción.

Por ejemplo, uno de los versos podría hacer referencia al incendio que los llevó a perder su casa en el 2018:

“Érase una vez, estaba hecho para nosotros / Desperté un día, se había convertido en polvo”.

“Once upon a time, it was made for us / Woke up one day, it had turned to dust”.



En aquel entonces, se publicaron múltiples rumores de que el australiano tenía problemas con el alcohol y las drogas, algo que a lo que la cantante pareció hacer alusión en el clip (con tomas de botellas, pastillas y fiestas) y con sus palabras:

“Quiero mi casa en la sierra / No quiero el whiskey y pastillas”.

“I want my house in the hills / Don’t want the whiskey and pills”.



Adicionalmente, en una parte del tema, la estrella de ‘Hannah Montana’ mencionó que es momento de “seguir adelante, ya no tenemos 17”. Esa era la edad que ella tenía cuando se conocieron en el set de ‘The Last Song’.

‘Drive’

Miley Cyrus pareció confirmar en una entrevista del 2013 con la revista ‘Fashion’ que esta canción estaba dedicada a Liam Hemsworth:

“La escribí cuando estaba trabajando un día de San Valentín, emocionalmente fue un tiempo difícil, pero se trata de necesitar dejar a alguien, pero no querer despegarte completamente de la relación”.



Precisamente, uno de los versos de la canción menciona:

“Supongo que no tendré un San Valentín / Mándame rosas, dejaré que se mueran / Estaba loca pensando que eras mío / Todo era una mentira”.

“But I guess I got no valentine/Send me roses, I'll just let 'em die / I was crazy thinkin' you were mine / It was all just a lie”.

‘The Most’

En el 2019, con motivo del cumpleaños de su entonces todavía pareja, Miley Cyrus le escribió una cariñosa dedicatoria (que ahora ya eliminó), en la que habló de cómo la había apoyado en sus tiempos más difíciles.

De igual manera, la letra de esta canción habla de cómo una pareja la sigue amando y procurando incluso después de que la ha defraudado en varias ocasiones.

El disco ‘Bangerz’

En octubre del 2013, la cantante aseguró en entrevista con Ellen DeGeneres que “todo el álbum” era “sobre eso” (su relación con Liam Hemsworth):

“Creo que dice mucho el hecho de que empieza con ‘Adore You’ y termina con ‘Someone Else’, creo que, intuitivamente, sabía más de lo que estaba pasando en mi vida de lo que creí en ese momento”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿hay alguna otra canción de Miley Cyrus que creas que haya sido dedicada a su ex, Liam Hemsworth?