Sofía Castro

¿Quién es el esposo de Sofía Castro? Esto se sabe de Pablo Bernot en medio de rumores de matrimonio "lavanda"

Recientemente han surgido rumores y especulaciones de que Sofía Castro y Pablo Bernot tienen un matrimonio "lavanda". ¿A qué se dedica el esposo de la actriz?

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Por:Univision
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Video Sofía Castro admite tener un matrimonio “no tan tradicional” tras rumores de que sería ‘lavanda’

Sofía Castro y Pablo Bernot tuvieron dos bodas, primero se casaron por lo civil el 7 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México y meses después, el 30 de noviembre del mismo año celebraron su boda religiosa en San Miguel de Allende, Guanajuato. Un año ocho meses después, han surgido rumores de que el matrimonio "lavanda".

La actriz reaccionó a los rumores y confirmó que su relación "no es tradicional", pues momentáneamente están separados por la distancia, pues el empresario radica en el estado de Morelos, mientras ella en la Ciudad de México por las grabaciones de la telenovela 'Tierra de Amor y Coraje'.

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En medio de la polémica, ¿quién es Pablo Bernot?

Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron al civil este fin de semana en la Ciudad de México.
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Imagen Sofía Castro/Instagram y El Gordo y La Flaca/Instagram

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¿Quién es Pablo Bernot, el esposo de Sofía Castro?

El marido de la actriz tiene 35 años y es un empresario hotelero de Cuernavaca, Morelos. Es hijo de Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea.

De acuerdo con la revista Caras, " nació en el seno de una familia reconocida por su prestigio y éxito en el mundo empresarial".

Pablo Bernot, el ahora esposo de Sofía Castro, nació en una de las familias más reconocidas "por su prestigio y éxito en el mundo empresarial" de México.
Pablo Bernot, el ahora esposo de Sofía Castro, nació en una de las familias más reconocidas "por su prestigio y éxito en el mundo empresarial" de México.
Imagen Pablo Bernot/Instagram y Sofía Castro/Instagram


El medio destaca que Pablo Bernot tiene tres hermanos: "Francisco, Diego y Lorenza, quien está casada con el empresario Diego Cuaik".

El esposo de Sofía Castro es graduado de la Universidad Anáhuac como licenciado en Administración de Empresas. Se sabe que continuó con estudios en EEUU.

Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro a finales de 2023, luego de 4 años de romance.
Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro a finales de 2023, luego de 4 años de romance.
Imagen Pablo Bernot/Instagram


Una de sus responsabilidades está en Las Mañanitas, un lujoso hotel y spa propiedad de su familia y fundado en 1950 en Morelos, en donde funge como "director de nuevos proyectos", según Caras.

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