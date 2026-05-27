¿Quién es el esposo de Sofía Castro? Esto se sabe de Pablo Bernot en medio de rumores de matrimonio "lavanda"
Recientemente han surgido rumores y especulaciones de que Sofía Castro y Pablo Bernot tienen un matrimonio "lavanda". ¿A qué se dedica el esposo de la actriz?
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Sofía Castro y Pablo Bernot tuvieron dos bodas, primero se casaron por lo civil el 7 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México y meses después, el 30 de noviembre del mismo año celebraron su boda religiosa en San Miguel de Allende, Guanajuato. Un año ocho meses después, han surgido rumores de que el matrimonio "lavanda".
La actriz reaccionó a los rumores y confirmó que su relación "no es tradicional", pues momentáneamente están separados por la distancia, pues el empresario radica en el estado de Morelos, mientras ella en la Ciudad de México por las grabaciones de la telenovela 'Tierra de Amor y Coraje'.
En medio de la polémica, ¿quién es Pablo Bernot?
¿Quién es Pablo Bernot, el esposo de Sofía Castro?
El marido de la actriz tiene 35 años y es un empresario hotelero de Cuernavaca, Morelos. Es hijo de Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea.
De acuerdo con la revista Caras, " nació en el seno de una familia reconocida por su prestigio y éxito en el mundo empresarial".
El medio destaca que Pablo Bernot tiene tres hermanos: "Francisco, Diego y Lorenza, quien está casada con el empresario Diego Cuaik".
El esposo de Sofía Castro es graduado de la Universidad Anáhuac como licenciado en Administración de Empresas. Se sabe que continuó con estudios en EEUU.
Una de sus responsabilidades está en Las Mañanitas, un lujoso hotel y spa propiedad de su familia y fundado en 1950 en Morelos, en donde funge como "director de nuevos proyectos", según Caras.