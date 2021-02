¿Quién es Allisson Lozz? La actriz retirada que podría perder la vista a los 30 años

La actriz Allisson Lozz ha vuelto a ser noticia por el padecimiento ocular que año con año ha disminuido su vista y que, según le diagnosticaron los doctores, podría dejarla ciega cuando cumpla los 30 años.

Antes de que Lozz se convirtiera en madre de familia y vendedora de productos cosméticos, era una de las protagonistas juveniles más prometedoras de las telenovelas mexicanas de la década del 2000. A su corta edad llegó a estelarizar varios éxitos televisivos, pero a los 17 años decidió alejarse por completo de la actuación.

La actriz nacida en Chihuahua saltó a la fama en 2002 gracias al reality show infantil 'Código F.A.M.A', que condujo el actor Ernesto Laguardia. Aunque no quedó en los primeros lugares del show que buscaba talentos vocales, le abrió las puertas al mundo de los melodramas.

A los 10 años debutó en 'Alegrijes y Rebujos', donde fue una de las protagonistas infantiles. Más tarde, participó en 'Misión SOS', otro melodrama producido por Rosy Ocampo. En 2005 dio un salto a las telenovelas juveniles con su participación en 'Rebelde'. Luego le siguieron otras producciones como: 'Las dos caras de Ana', 'RBD, la familia' y en 2007 le llegó su primera gran oportunidad al estelarizar 'Al diablo con los guapos' junto a Eugenio Siller, en ese entonces tenía 15 años. En 2008 llevó el rol estelar de 'En nombre del amor', 'remake' de la exitosa telenovela 'Cadena de amarguras'. Este proyecto lo protagonizó al lado de Sebastián Zurita.

A pesar de que su carrera subía como la espuma, Allisson Lozz decidió retirarse del mundo del entretenimiento en 2009 y un año después lo hizo oficial. La actriz reveló que fue por decisión propia para dedicarse a Dios, ella profesa la religión de los Testigos de Jehová. Además, en 2011 se casó con Eliu Gutiérrez y formaron una familia junto a sus dos hijas Sydney Allisson y London Rose.

Desde el 2020, cuando decidió hacer públicas sus redes sociales, Lozz se ha mantenido en contacto con su público que no la olvida y les cuenta algunos detalles de su vida familiar, así como de sus proyectos profesionales. En dichas pláticas ha dejado claro que no regresará a la actuación, pues fue una etapa que no disfrutó y que afectó su salud.

"Sé que es difícil de entender, pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles. No creo regresar ya nunca, ¿por qué? Necesitaría todo un libro en blanco para enumerar las razones, pero todo se engloba en que ahora soy muy feliz. No hay punto de comparación. Antes estaba sola y con mucho dolor, muy joven y muy enferma. Ahora sigo enferma por tanto que trabajé en mi infancia y adolescencia bajo mucho estrés y comiendo muy mal, pero hoy tengo a mi Dios, a la hermandad más hermosa, una familia y una incomparable esperanza", contó en un 'live'.

En noviembre de 2020, Allisson Lozz compartió con sus fans el padecimiento que tiene en sus ojos, por el cual poco a poco pierde la vista, incluso, los especialistas le diagnosticaron que a los 30 años dejará de ver: " Ya mis ojitos no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita, me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", externó en una plática virtual.

La actriz retirada detalló la explicación que le dieron los doctores en ese entonces: "Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía' […] Necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 (años) más o menos iba a quedar ciega, y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega", agregó.

Aunque su panorama no es bueno, el pasado 15 de febrero compartió en Instagram que, además de festejar 10 años de relación con su esposo, el viaje que emprendieron es para una consulta médica en Florida: "Voy a una cita de mi vista, esta cita la hizo mi esposo ya hace como tres meses, estoy bien nerviosa y a ver, soy bien optimista".

Allisson está consciente de la gravedad de su enfermedad, pero espera no perder completamente la visión para ver a sus hijas crecer: "Lo que digo es que no importa que no vea tan bien, con que no pierda la vista totalmente a los 30 años para seguir viendo a mis princesitas", dijo la cantante.

Actualmente Allisson Marián Lozano Núñez, su nombre real, es consultora de una importante empresa de maquillaje, así como fotógrafa profesional en Colorado, donde reside.