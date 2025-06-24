Eugenio Siller confiesa que sigue hablando con Allisson Lozz y recuerda la química que tenían

Video ¿Por qué Allisson Lozz nunca celebra la Navidad? Este es el motivo

Eugenio Siller reveló que todavía mantiene relación con Allison Lozz, su coprotagonista en la exitosa telenovela Al Diablo Con Los Guapos. El actor habló de la química que sentía con la actriz y lo que sabe sobre ella a 16 años de su retiro del medio artístico.

Eugenio Siller afirma que tenía "química" con Allisson Lozz

El actor mexicano dijo, en entrevista con Entretelenovelas magazine, que entre ellos la química era "muy buena".

"Estábamos empezando una carrera protagonizando solos y empezó nuestra historia juntos ahí, entonces, pues sí la química con ella era maravillosa, me la pasaba muy bien, me divertía mucho", afirmó.

Eugenio Siller también mencionó que, aunque él era mayor, Allisson era "bastante madura", lo que les permitió estar "completamente en el mismo nivel y viviendo al mismo tiempo el mismo proceso en una carrera".

¿Qué opina Eugenio Siller sobre el retiro de Allisson Lozz?

El actor respeta que Allisson se haya retirado del medio para formar una familia. "Creo que llega un momento en la vida de todas las mujeres donde hay su espacio para formar una familia, y es cuando ella retirarse del medio, muy respetable".

Siller dice estar contento por ver a su excompañera haciendo su vida, "me da mucho gusto verla que haya crecido impresionantemente tanto a nivel personal y a nivel familiar y este sigue teniendo el mismo talento porque de repente sube videítos cantando".

Además, expresó su satisfacción por los comentarios que Allisson hizo sobre él y su experiencia trabajando en Al Diablo Con Los Guapos.

"En algún live que ella hizo, donde decía que para ella esa telenovela había sido la que más había disfrutado... donde el protagonista que le había tocado era como muy respetuoso con ella, que la cuidaba mucho... cuando escuché eso me dio mucho gusto saber que ella tiene esos recuerdos de de esa etapa de su vida".