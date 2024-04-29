¿Allisson Lozz formará parte del 2000s x siempre? Periodista dice qué pasó y qué hace la actriz a 14 años de dejar las telenovelas

Video Allisson Lozz desapareció cuando estaba en la cima de su fama, ¿qué pasó con ella?

Hace 14 años, Allisson Lozz se alejó de las telenovelas luego de protagonizar junto a Sebastián Zurita 'En nombre del amor'; pese a que se perfilaba como una de las estrellas más importantes de los melodramas, la actriz de hoy 31 años decidió cambiar su vida.

Por años la vida de Lozz fue una incógnita, pero hace poco reapareció en redes sociales y detalló en Instagram que no estaba interesada en retomar su faceta de actriz o cantante; pese a su negativa, Michelle Rubalcava reveló que Ari Borovoy la buscó para que se uniera a los shows que él produce.

A través de un video en su canal de YouTube, este 26 de abril, el conductor contó que le llegó información de que el exOV7 quería que Allisson Lozz se sumara a los conciertos del 2000,s x siempre, donde reúne al elenco de las telenovelas de infantiles como ‘Carita de Ángel’, ‘Atrévete a soñar’, y ‘Alegrijes y rebujos’.

“ Tengo entendido que Ari Borovoy la buscó para estar en 2000,s x siempre, esos conciertos que hacen con los artistas infantiles que hacían telenovelas… Quería que estuviera Allisson Lozz”, afirmó Rubalcava.

Así se ve Allisson Lozz a 14 años de dejar las telenovelas Imagen Instagram Allisson Lozz



La oferta de Ari Borovoy no logró convencer a Allisson Lozz, quien ahora que ya vive en México otra vez, y que desea llevar su vida alejada del espectáculo.

¿A qué se dedica Allisson Lozz a 14 años de dejar las telenovelas?

Tras su retiro de los melodramas y del ambiente artístico, Allisson Lozz se convirtió a la religión Testigo de Jehová y en 2011 se casó con su todavía esposo Eliu Gutiérrez.

Allisson Lozz formó una hermosa familia con Eliu Gutiérrez Imagen Instagram Allisson Lozz



Un año después de su boda, se convirtió en mamá con el nacimiento de su primogénita London Rose y en 2015 le dio la bienvenida a la más pequeña de sus hijas, Sidney Allisson.

La nueva vida de Allisson Lozz fue confirmada por Michelle Rubalcava, quien habló sobre la decisión que tomó la actriz hace 14 años.

“Esta niña Allisson Lozz se acercó a la religión, se casó y todo, se hizo de una religión que prefirió seguir con eso que con la artisteada, le vale ya gorro”.

El presentador reveló que Lozz sigue con la venta de cosméticos y que ha prosperado en este negocio.

“Ahorita salió un video, en el que sale Allisson Lozz, que forma parte de este tipo de negocios (de ventas piramidal de cosméticos), le está yendo superbién, ya saben que si vendes más de tanto eres ‘Reina suprema diamante’, creo que ella es así en estos negocios piramidales, así es como reaparece Allisson Lozz con su carita bien bonita… Es de las más ching*nas al vender esta marca… Ella siendo líder en la empresa en la que trabaja”, sentenció el conductor.