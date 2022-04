Christian Nodal fue visto con una hermosa mujer: ¿quién es Aurora Cárdenas? (fotos)

Dos meses después de su ruptura, el cantante mexicano ha dedicado tiempo a su carrera y cuidar de su madre, Cristy Nodal, quien reveló le detectaron un “tumor maligno” que le ha traído diversas complicaciones de salud.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de los seguidores de Christian es su vida amorosa, esto a causa de que en redes sociales circulan algunas fotografías en las que se le puede observar, tras su llegada a Tabasco para el show 'Forajido Tour', con una mujer de cabello negro.

Aun cuando el intérprete, de 23 años, no ha dado ninguna declaración sobre si está saliendo con alguien, internautas aseveran que se trata de Aurora Cárdenas, te decimos a qué se dedica la joven.

¿Quién es Aurora Cárdenas, la mujer con la que Christian Nodal fue visto?

La influencer, que trabaja en el sector inmobiliario, cuenta con más de 100 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde muestra sus mejores ‘selfies’, viajes e, incluso, proyectos a futuro.

Cárdenas es fundadora de la empresa ‘I Did It For You’, donde vende o renta inmuebles de lujo. Según describe la página oficial, la joven cuenta con 10 años de experiencia en el sector así como diplomados máster y certificaciones.



En una entrevista para la revista ‘Gente bien Jalisco’, Aurora aseguró que su mayor logro ha sido “no quedarse con ganas de nada”.

“He viajado por todo el mundo. Me he puesto retos que mucha gente me decía que sería difícil y lo he logrado. Creo que de eso se trata todo, no quedarnos con ganas de absolutamente nada y eso es un logro”, aseveró.



Entre las diversas celebridades que Aurora sigue en su perfil social, como Alejandra Espinoza, Vadhir Derbez, Kate del Castillo, Kim Kardashian y Belinda, destaca el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, Christian Nodal.

Por su parte, el cantante de regional mexicano no sigue a Aurora en Instagram.

¿Christian Nodal le envió una indirecta a Belinda con un video?

No es un secreto que Christian y la actriz española han estado involucrados en una serie de dimes y diretes tras el fin de su noviazgo, esto en vista de que los posteos que han realizado en sus respectivos perfiles y algunas entrevistas que han otorgado.

Por ejemplo, el 4 de abril de 2022, Nodal publicó una grabación en sus historias en redes sociales, donde entonó parte de su próximo tema ‘Forajido’.

El tema habla de una ruptura amorosa y, por ello, de inmediato usuarios aseguraron que se trataba de una indirecta para su ex prometida.