¿Qué fue de los actores de ‘Amor real’? Dos ya fallecieron y una abandonó las telenovelas

El éxito de ‘Amor real’ fue tal que a 19 años de su estreno, sigue siendo recordada con cariño por la audiencia.

Y es que los vestidos de época, el intenso triángulo amoroso y planes intrincados de los personajes hicieron de la telenovela de Carla Estrada todo un clásico.

Adela Noriega

Nadie puede negar que el papel de Matilde fue uno de los más destacados de la carrera de la actriz.



Un dato poco conocido es que, para poder lucir los vestidos con corset de ‘Amor real’, Adela Noriega se sometió a una estricta dieta que consistía únicamente en atún y aguacate. Así lo reveló la productora Carla Estrada en junio del 2022.



Desde el 2009, tras el final de 'Fuego en la sangre', Adela Noriega se ha mantenido completamente alejada del ojo público. Si bien abundan las teorías de qué la llevó a abandonar la actuación, ni ella ni sus compañeros más cercanos han dado una explicación al respecto, por lo que su paradero y actual ocupación es todo un misterio.

Fernando Colunga

En su interpretación como Manuel Fuentes, pasó del desprecio al cariño del público.



Tras el melodrama de época, no hizo más que seguir cosechando éxitos con títulos como ‘Alborada’ (que también puedes ver gratis en ViX), ‘Soy tu dueña’, ‘Porque el amor manda’ y ‘Pasión y poder’.



Este 2022, Fernando Colunga cumplió 56 años de edad y se mantiene activo, aunque ha preferido mantener su vida personal apartada de los reflectores.



En entrevista a la revista Caras, publicada el 4 de noviembre del 2022, el histrión aseguró que se encuentra:

“Contento y trabajando. No siempre frente a las cámaras, pero siempre estoy trabajando. A veces dicen que estoy alejado y no es así. Siempre estoy haciendo cosas, lo que pasa es que no todas son públicas”.

Mauricio Islas

El primer amor de Matilde fue el soldado Adolfo Solís, a quien su familia veía con malos ojos por no tener una fortuna o títulos nobiliarios.



Antes de formar parte de la historia de época, el actor ya se había ganado gran reconocimiento gracias a proyectos como ‘El Manantial’, ‘Mi pequeña traviesa’, ‘DKDA, sueños de juventud’ o ‘Primer amor, a 1000 x hora’.







Lo cierto es que el galán de ‘Amor real’ no se ha alejado de los sets de grabación. Desde entonces, lo hemos visto en al menos una decena de melodramas mexicanos.



En el plano personal, Mauricio Islas actualmente es padre de 3 hijos: Camila, Emiliano y Frida. El histrión es, además, muy activo en redes sociales, donde suele presumir la buena relación con sus descendientes y compartir videos graciosos.

Ernesto Laguardia

En el papel de Humberto se destacó por confabular los planes más ruines y elaborados para su beneficio económico.



A lo largo de su trayectoria, acumula al menos una veintena de títulos, siendo el más reciente de todos ‘Corona de lágrimas 2’.

Sobre su vida personal destaca que desde el 2007 está casado con Patricia Rodríguez, una mujer alejada del mundo de los espectáculos y con quien tiene 3 retoños: Bárbara, Santiago y Emiliano.

Mario Iván Martínez

Renato era el cómplice de todas las fechorías de Humberto y estuvo a cargo del histrión.



Si bien se ha mantenido activo como actor de telenovelas, también ha diversificado su trayectoria como cuentacuentos, cantante, escritor y productor. Su trabajo enfocado en entretener a menores está mayormente disponible en redes sociales.

Chantal Andere

Otro de los papeles antagónicos fue el Antonia, quien secretamente estaba enamorada de Manuel e ideaba un sinfín de maneras de apartarlo de Matilde.



La trayectoria de Chantal Andere se ha caracterizado por darle vida a varias villanas de telenovelas. Su papel más reciente fue el de Constanza en ‘Mi fortuna es amarte’.



En la vida real, la actriz de 50 años no se parece a sus personajes y es muy querida en el mundo de los espectáculos.



Lejos de los sets de grabación, además, es mamá de dos hijos: Natalia y Sebastián.

Mariana Levy

‘Amor real’ fue la última telenovela en la que participó Mariana Levy, quien tuvo el papel de la inocente Josefina.



Un dato que pocos conocen es que en este melodrama, la actriz de ‘Rayito de luz’ (que puedes ver gratis en ViX) compartió créditos con su primogénita, pues María tuvo una breve participación.



En el 2005, la actriz falleció a causa de un paro cardíaco tras un asalto del que fue víctima en la Ciudad de México.

Helena Rojo

¿Cómo olvidar a Augusta, la mamá de Matilde que hace todo lo posible para que su hija se case con un hombre acaudalado?



Actualmente, la primera actriz tiene 78 y se mantiene más que activa dentro de la televisión. Su más reciente participación fue en la serie biográfica de María Félix, ‘La doña’.

Ricardo Blume

Del lado opuesto se encontraba el general Hilario, padre de Matilde que era más permisivo con su hija, aunque terminaba delegando la vida familiar a su esposa.