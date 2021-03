Productores le darían trabajo al actor Eleazar Gómez mientras que otra ex lo tiene demandado

Desde el pasado jueves 25 de marzo, Eleazar Gómez goza de libertad condicional por 3 años luego del caso que enfrentó por violencia en contra de su ahora ex Tefi Valenzuela.

"No he pensado si lo contrataría o no", dijo al principio, " pienso que sí. En este tipo de cosas tienen que ver opiniones de la propia empresa, el tipo de personaje" y aseguró que se pondría en contacto con el actor ahora que estaba fuera de prisión.