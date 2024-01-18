Priscila Ángel agradece “a Dios” por un año más de vida tras haber sentido que se "moría"
La cantante compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje por motivo de su cumpleaños número 46. En meses pasados, ella reveló que le ha costado “superar” las secuelas de sus problemas de salud.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Priscila Ángel está de celebración por su cumpleaños número 46 a meses de haber revelado lo complicado que le resultaba sobreponerse a los problemas de salud que atravesó.
“Sentir que te mueres de verdad es una experiencia que me ha marcado para siempre. Que me ha costado mucho superar, que me dejó secuelas físicas y psicológicas”, indicó en una publicación de Instagram el 25 de noviembre de 2023.
La cantante previamente reveló que ya se contagió de covid-19 en dos ocasiones, enfermedad por la que, contó a TVyNovelas, estuvo “muy grave” y “casi no podía caminar ni respirar”.
Priscila Ángel festeja por “la dicha de cumplir un año más”
Este 16 de enero Priscila Ángel conmemoró una ‘nueva vuelta al Sol’, por lo que recurrió a su perfil de la citada plataforma digital para compartir un emotivo mensaje.
“Gracias a Dios por tantas bendiciones y, hoy en especial, por la dicha de cumplir un año más, cobijada por tanto amor de mi familia, amigos, compadres, ahijados y ustedes, mi familia en redes”, escribió.
La esposa de Gustavo Ángel, integrante de Los Temerarios, se dijo “muy dichosa” por contar con el apoyo de sus seguidores.
“Celebro a todos quienes cumplen también este día y sepan que el santo rosario también lo ofrecí en Acción de Gracias por cada uno de ustedes”, explicó.
Antes de finalizar su misiva, la cantante desveló que no se encontraba en Texas, donde reside desde hace años con su marido e hijos, Gustavo, Alejandro y Sara.
“Los amo ‘family’ y les abrazo con el corazón desde esta bella Colombia, donde por cosas de la vida, me ha tocado felizmente pasar este día”, contó.
Para acompañar el texto, Priscila subió una fotografía en la que aparece frente a un corazón de metal iluminado y un letrero con la palabra Medellín en él.
Los admiradores de la exlíder de las Balas de Plata aprovecharon la oportunidad para externarle en la sección de comentarios sus buenos deseos.
“Disfruta mucho, ¡‘happy birthday’!”, “Que Dios te conceda muchas bendiciones en este nuevo año de tu vida”, “Que la pases muy consentida”, se lee en las interacciones.
Priscila Ángel celebró un aniversario más con Gustavo Ángel
El pasado 27 de diciembre, Priscila Ángel compartió que llegaba a 22 años de matrimonio con Gustavo Ángel, a quien le dedicó cariñosas palabras.
“Qué alegría permanecer unidos en este amor, que ha sido bendecido por Dios y que con el paso de los años hemos fortalecido con nuestro sí: sí al amor, sí a la familia, sí al amor para toda la vida”, apuntó en Instagram.
“No ha sido fácil, pero la gracia de Dios nos ha permitido llegar a donde estamos hoy. Salud por eso y porque Dios nos conceda toda la vida unidos y enamorados, agradecidos y felices con nuestra familia. Te amo”, concluyó.