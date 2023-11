"Te mueres": Priscila Ángel revela que le ha "costado mucho superar" sus problemas de salud

"Hoy agradezco ese y todos los momentos difíciles, tristes, dolorosos, de prueba… porque en ellos Dios me dio la gracia de su consuelo, compañía, me dio fortaleza, me hizo sentir su amor a través de personas que incluso no conozco personalmente", escribió en la publicación de este sábado 25 en la que rememoró lo que atravesó con su salud entre "noviembre y diciembre del 2021" cuando padeció lo más complicado del virus.