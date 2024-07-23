Hijo de Priscila y Gustavo Ángel cumple 20 años: es igualito a su padre

Video Gustavo Ángel ‘El Temerario’ celebra con sus hijos: están más altos que él e idénticos al cantante

Gustavo Ángel Jr., el hijo de Priscila Ángel y Gustavo Ángel integrante de Los Temerarios, cumplió 20 años el 20 de julio.

El joven compartió unas palabras ara celebrar su cumpleaños en Instagram.

"20, es tan raro que soy tan mayor. De todos modos, un saludo a todos los viejos que están cerca de los 30".

En las imágenes que acompañan el texto Gustavo incluye un breve video tocando la guitarra y añadió: "Esta es la primera vez que toco frente a mi familia. La mejor audiencia de todos los tiempos".

Gustavo Ángel Jr. Imagen Gustavo Ángel Jr. /Instagram

La tierna felicitación de Priscila Ángel

La cantante no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un emotivo mensaje a su segundo hijo, que acompañó con una serie de fotografías donde se aprecia su crecimiento.

"Felices 20 mi corazón Gustavo Ángel Jr. Te amo con todo mi corazón y te que goces de paz y dicha en tu corazón todos los días de tu vida".

Gustavo Ángel Jr. y su madre Priscila Ángel. Imagen Priscila Ángel/Instagram

"Te amo mi Tavito y doy gracias a Dios por tu vida y tus talentos. Él te guíe y proteja siempre te deseo el Cielo mismo. Te amo hijo".

Gustavo Ángel Jr. es el segundo hijo de 'El Temario' y su esposa Priscila Ángel. Su hermana mayor es Sara, tiene 21 años, es cantante y 'tiktoker'; mientras que el menor de los hermanos es Alejandro de Jesús, quien tiene 17.