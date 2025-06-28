Priscila Ángel opina sobre los 'nepo babies', ¿su hija es una de ellas?

Video Hija de 'El Temerario' y Priscila Ángel debuta como cantante: les dicen que "canta igual que su papi"

Priscila Ángel, la esposa de Gustavo Ángel 'El Temerario', habló sobre los 'nepo babies' y opinó si es más fácil para los hijos de los artistas hacer una carrera en el mundo del entretenimiento. Incluso, se refirió a su primogénita Sara.

"Podríamos pensar la mayoría de que la tienen muy fácil, no, realmente no, porque tienen en su contra que te van a estar comparando siempre con el papá y más si el papá logró un lugar importante", dijo a los medios de comunicación como Info7.

La exvocalista de Priscila y sus Balas de Plata considera que el público "espera mucho a veces de los hijos de los famosos".

¿La hija de Priscila Ángel es 'nepo baby'?

La esposa de 'El Temerario' puso como ejemplo la incipiente carrera de Sara, la hija que tuvo con su esposo, Gustavo Ángel.

Priscila explicó que cuando su primogénita debutó como cantante, el público pensó que la jovencita elegiría el mismo género musical que ellos.

"En el caso de Sari cuando salió, (esperaban) que cante lo mismo que el papá o que toque el acordeón como la mamá. Se nos olvida que ellos no deben de estar condenados a seguir exactamente nuestros mismos pasos, ellos tienen derecho a hacer su propio camino, a crear su propia historia, seas hijo de quien seas", dijo a los medios.

La cantante explicó que Sara "decidió ir por otro rumbo y nosotros siempre hemos respetado eso", sentenció.

¿Quién es y a qué se dedica la hija de Priscila y Gustavo Ángel?

Sara Ángel inició su carrera como cantante de pop en 'spanglish', marcando su debut oficial en la industria musical en 2025 a los 22 años.