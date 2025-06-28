Priscila Ángel

Priscila Ángel opina sobre los 'nepo babies', ¿su hija es una de ellas?

La esposa de Gustavo Ángel 'El Temerario', opinó sobre si los hijos de los artistas tienen mayores facilidades para construir sus carreras en el mundo del espectáculo. Incluso, se refirió a su primogénita, quien ya debutó como cantante.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hija de 'El Temerario' y Priscila Ángel debuta como cantante: les dicen que "canta igual que su papi"

Priscila Ángel, la esposa de Gustavo Ángel 'El Temerario', habló sobre los 'nepo babies' y opinó si es más fácil para los hijos de los artistas hacer una carrera en el mundo del entretenimiento. Incluso, se refirió a su primogénita Sara.

"Podríamos pensar la mayoría de que la tienen muy fácil, no, realmente no, porque tienen en su contra que te van a estar comparando siempre con el papá y más si el papá logró un lugar importante", dijo a los medios de comunicación como Info7.

PUBLICIDAD

La exvocalista de Priscila y sus Balas de Plata considera que el público "espera mucho a veces de los hijos de los famosos".

Más sobre Priscila Ángel

Hija de ‘El Temerario’ cumple 23 años y Priscila Ángel le dedica conmovedor mensaje
1:00

Hija de ‘El Temerario’ cumple 23 años y Priscila Ángel le dedica conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo menor de Priscila Ángel y ‘El Temerario’ se gradúa: así luce Alejandro a sus 18 años
0:59

Hijo menor de Priscila Ángel y ‘El Temerario’ se gradúa: así luce Alejandro a sus 18 años

Univision Famosos
Hija de 'El Temerario' y Priscila Ángel debuta como cantante: les dicen que "canta igual que su papi"
0:54

Hija de 'El Temerario' y Priscila Ángel debuta como cantante: les dicen que "canta igual que su papi"

Univision Famosos
Hijo de Priscila y Gustavo Ángel cumple 20 años: es igualito a su padre
1 mins

Hijo de Priscila y Gustavo Ángel cumple 20 años: es igualito a su padre

Univision Famosos
Hija de 'El Temerario' debuta como cantante en inglés y sorprende con su voz
0:57

Hija de 'El Temerario' debuta como cantante en inglés y sorprende con su voz

Univision Famosos
Gustavo Ángel ‘El Temerario’ celebra con sus hijos: están más altos que él e idénticos al cantante
0:44

Gustavo Ángel ‘El Temerario’ celebra con sus hijos: están más altos que él e idénticos al cantante

Univision Famosos
Priscila Ángel agradece “a Dios” por un año más de vida tras haber sentido que se "moría"
2 mins

Priscila Ángel agradece “a Dios” por un año más de vida tras haber sentido que se "moría"

Univision Famosos
"Te mueres": Priscila Ángel revela que le ha "costado mucho superar" sus problemas de salud
3 mins

"Te mueres": Priscila Ángel revela que le ha "costado mucho superar" sus problemas de salud

Univision Famosos
Priscila Ángel dedica amorosas palabras a Gustavo Ángel en medio de separación de Los Temerarios
2 mins

Priscila Ángel dedica amorosas palabras a Gustavo Ángel en medio de separación de Los Temerarios

Univision Famosos
Priscila Ángel responde por qué “no canta como antes” y sobre reencuentro con Las Balas de Plata
3 mins

Priscila Ángel responde por qué “no canta como antes” y sobre reencuentro con Las Balas de Plata

Univision Famosos

¿La hija de Priscila Ángel es 'nepo baby'?

La esposa de 'El Temerario' puso como ejemplo la incipiente carrera de Sara, la hija que tuvo con su esposo, Gustavo Ángel.

Priscila explicó que cuando su primogénita debutó como cantante, el público pensó que la jovencita elegiría el mismo género musical que ellos.

"En el caso de Sari cuando salió, (esperaban) que cante lo mismo que el papá o que toque el acordeón como la mamá. Se nos olvida que ellos no deben de estar condenados a seguir exactamente nuestros mismos pasos, ellos tienen derecho a hacer su propio camino, a crear su propia historia, seas hijo de quien seas", dijo a los medios.

La cantante explicó que Sara "decidió ir por otro rumbo y nosotros siempre hemos respetado eso", sentenció.

¿Quién es y a qué se dedica la hija de Priscila y Gustavo Ángel?

Sara Ángel inició su carrera como cantante de pop en 'spanglish', marcando su debut oficial en la industria musical en 2025 a los 22 años.

La joven estudió música en Nashville, lo que le dio una base para componer y producir.

Relacionados:
Priscila ÁngelSara ÁngelGustavo Ángel AlbaHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD