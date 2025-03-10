El príncipe Frederik de Nassau tuvo un noble gesto antes de morir: esto hizo

Video Novia de famoso cantante cae al mar desde un crucero: esta fue su última foto antes de morir

El príncipe Frederik de Nassau tuvo un noble gesto antes de morir a los 22 años.

El hijo del príncipe Roberto de Luxemburgo y Julie de Nassau falleció el pasado 1 de marzo luego de una larga lucha contra la enfermedad mitocondrial PolG, un trastorno genético poco común que afecta, aproximadamente, a una de cada 5 mil personas en el mundo.

El noble gesto del fallecido príncipe

Frederik, que fue diagnosticado con esta enfermedad a los 14 años, fundó en 2022 The PolG Fundation, una organización sin fines de lucro con el objetivo de buscar una cura para combatir esta enfermedad.

De acuerdo con el padre del fallecido príncipe, Frederik de Nassau trabajó incansablemente para crear consciencia sobre su enfermedad. Incluso, se alió con la diseñadora Donna Karan para crear la línea de ropa MITO y, a través de ella, recaudar fondos para las investigaciones.

El príncipe también participó en ensayos médicos que ayudaron a desarrollar líneas celulares para la investigación en Suiza, Estados Unidos y Europa, ya que el objetivo principal era “encontrar tratamientos y, tal vez, formas de reutilizar moléculas para ayudar a los pacientes con su enfermedad”.

Frederik de Nassau murió el pasado 1 de marzo, casi dos semanas antes de cumplir 23 años. Según relata su padre en el comunicado que compartió en Instagram, su hijo expresó en varias ocasiones su gratitud por ser diagnosticado con PolG.

“Me alegro de ser yo quien nació con esta enfermedad. Aunque muera por ella… e incluso si mis padres no tienen tiempo para salvarme, sé que podrán salvar a otros niños”, rememoró el príncipe de Luxemburgo.

¿Qué es la enfermedad del PolG?

Según el sitio oficial de la Fundación PolG, esta enfermedad es “un trastorno genético que priva de energía a las células del cuerpo, lo que a su vez provoca disfunción y fallo progresivo de múltiples órganos”.

