Karime no le habla a su hermana desde hace 10 años, ¿quién es ella y por qué se distanciaron?

Karime Pindter se ha realizado más de 10 cirugías: ¿cómo fue su transformación?

Luego de su exitoso paso por ‘La Casa de los Famosos México’, donde quedó en segundo lugar del reality, Karime Pindter no solo ha llamado la atención por su asombrosa transformación física y sus cirugías, sino por la relación con su hermana.

Isabel Pindter, hermana mayor de Karime, tuvo un enfrentamiento con la estrella de ‘Acapulco Shore’ años antes de que ella fuera famosa y aquí te contamos todo lo que pasó entre ellas que las llevó a no tener contacto.

¿Qué pasó con la hermana de Karime Pindter? La influencer reveló su trágico pasado con ella

Una vez fuera de ‘La Casa de los Famosos México’, Karime no solo ha revelado sus vivencias en el reality, sino que ha puesto atención en lo que pasó con su hermana Isabel en su juventud.

Durante una entrevista, la influencer de 31 años originaria de la Ciudad de México, contó que hace muchos años un trastorno alimenticio y otros problemas de salud afectaron la armonía en su familia.

Mi hermana tuvo problemas fuertes, como anorexia. Mis papás pasaron mucho tiempo en el hospital con ella, y eso generó un ambiente tenso en la familia. Ellos tenían dos mundos opuestos: mi hermana era la 'santa', la reservada, y yo, pues, era 'Belcebú'.



Karime y su hermana tenían personalidades tan diferentes que poco a poco crearon una gran separación entre ellas, pues la influencer también dijo que fue otro episodio hace 10 años el que terminó por alejarlas.

¿Por qué Karime Pindter no se lleva bien con su hermana? El incidente en 2014 que las separó

Luego de contar los problemas personales por los que atravesó su hermana, Karime también confesó que fue su participación en un reality show lo que la alejó por completo de su hermana.

Karime dijo que sus padres la apoyaron incondicionalmente, pero que su hermana no aprobaba su estilo de vida alocado ni que ella participara en la edición de ‘Acapulco Shore de 2014’, el primer reality en el que ella apareció, lo que fue la gota que derramó el vaso.

Ella es mucho más reservada. Yo entro a 'AcaShore' y no le pareció para nada. Decidió tomar distancia y yo lo respeto. Me tachó de todo lo que tú quieras y más. Y mis papás la verdad son extra liberales y siempre fueron muy permisivos tanto con ella como conmigo y pues eso se respeta.



Luego de su paso por ‘Acapulco Shore’, la llamada ‘Matrioshka’ por sus fans en redes sociales, dijo que pasó mucho tiempo buscando cómo aceptar lo que pasaba con su hermana.

Karime Pindter en el estreno de 'Uno Para Morir'. Imagen Angel Delgado/Getty Images



Karime fue a terapia psicológica para curar las heridas y hasta reconciliarse con lo que había detonado el alejamiento de su hermana. También dijo que fue con un astrólogo para buscar respuestas, pero entendió que no tiene la obligación de reparar ese vínculo si no es posible.

Ella no habla con su hermana desde hace 10 años y solo sabe de ella por lo que sus padres le cuentan, pero ya no siente necesidad de acercarse a Isabel y prefiere enfocarse en todo lo que ha logrado desde que saltó a la fama.

¿Por qué es famosa Karime Pindter? Los logros que la hicieron la favorita del público

Karime Pindter se hizo famosa en 2014 cuando apareció en el reality show de MTV ‘Acapulco Shore’. Desde el primer momento su personalidad extrovertida la convirtió en una de las favoritas del público.

Karime participó en 10 temporadas de ‘Acapulco Shore’ y se volvió una de las caras más reconocibles del show, además de que también apareció en ‘Super Shore’ un spin-off internacional del programa.

Fue conductora del programa de citas ‘Date Cuenta’ que se transmite en YouTube y consolidó su fama cuando quedó en segundo lugar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Además de influencer, Karime amasó una fortuna gracias a otros proyectos, como su línea de productos de belleza, ropa y accesorios. También es presentadora del podcast ‘Karime Kooler’ donde habla con varias estrellas de la industria del entretenimiento.

Con estos grandes logros, Karime se perfila como una de las estrellas más prometedoras de la televisión y las redes sociales, y en medio de tanto éxito ella siempre aprovecha para agradecer el apoyo de su familia.

¿Quién es la familia de Karime Pindter? Ellos son los padres que la apoyaron incondicionalmente

Además de la hermana a la que no le habla desde hace 10 años, Karime ha hablado sobre los miembros de su familia que sí la han apoyado en todo su camino al estrellato: sus padres.

Alberto Pindter e Isabel Heredia, padre y madre de Karime, han mostrado su apoyo a su hija menor a lo largo de su carrera dentro y fuera de los realities. Isabel incluso entró a ‘La Casa de los Famosos México’ para pasar unos momentos con su hija antes de llevarse el segundo lugar de la competencia.

Imagen Karime Pindter Instagram

Aunque el asunto con su hermana las separó 10 años, Karime disfruta de la cercanía con sus padres y de todo lo que ha logrado con su autenticidad y carisma y se enfoca en lo que el futuro le depara.

