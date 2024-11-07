El antes y después de Marie Claire Harp: el arreglito que comenzó su transformación

Luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ en 2023, Marie Claire Harp empezó a estar en boca de todos, tanto por sus logros profesionales como por su impactante transformación. Este es el antes y después de sus cirugías.

¿Quién es Marie Claire Harp?

Marie Claire Harp es una conductora de televisión, modelo, exreina de belleza y participante de reality shows. Logró fama internacional cuando fue elegida como una de los 14 concursantes de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, en 2023.

A pesar de que fue la primera eliminada del reality show mexicano, Marie Claire ganó mucha popularidad tras aparecer en las galas, y también por su pasada relación con el cantante José Manuel Figueroa.

¿Qué edad tiene y cuánto mide Marie Claire Harp, la exnovia de José Manuel Figueroa?

Aunque hoy lleva su carrera profesional en México y Estados Unidos, Marie Claire Harp es originaria de Venezuela. Nació el 20 de abril de 1993, por lo que actualmente tiene 31 años.

Antes de ser modelo y conductora, Marie Claire Harp estudió una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Indiana, en Bloomington, EE.UU. Debido a su hermosa apariencia, en 2013 participó en un concurso de belleza en su natal Venezuela, que ella dijo fue el parteaguas de su transformación y sus cirugías plásticas.

¿Qué operaciones se ha hecho Marie Claire Harp? El antes y después

Marie Claire Harp se sometió a cirugías plásticas antes de participar en reconocido concurso de belleza Miss Venezuela, en 2013. Ella confesó que sufrió mucho bullying por su apariencia cuando era niña, lo que la llevó a pensar en operarse.

"Yo fui horrible. No fea, yo fui horrible, parecía una vara, un camello. Horrorosa, como hasta los 12 años".

Marie Claire ha sido honesta con sus seguidores y asegura que su escultural figura se debe en parte al ejercicio, pero no esconde sus operaciones. Entre las cirugías que se ha hecho están una rinoplastia, un aumento de busto, también y se ha inyectado rellenos en el rostro.

Cuando cumplió 18 años, se sometió a su primera cirugía para tener más confianza en sí misma y poder participar en el concurso Miss Venezuela.

"Yo me operé la nariz y a mí no me gustó cómo me quedó en ese momento, yo tenía 18 años. Me tenían que operar la nariz, porque la punta debía ser perfecta. Yo participé en un concurso de belleza donde se me exigían ciertas operaciones. No sé si recuerdan que antes había una tendencia de tener los senos muy grandes y la nariz muy puntiaguda y hacia arriba".

Aunque no logró llevarse el título de Miss Venezuela, Marie Claire sí ganó más confianza con las operaciones que se realizó, pero una de ellas se volvió un infierno. La modelo asegura que la rinoplastia es la peor decisión que ha tomado.

¿Qué pasó con Marie Claire luego de su rinoplastia? Las secuelas de su retoque

Marie Claire dijo que no quedó satisfecha con el resultado de la rinoplastia y que la operación de nariz le provocó un grave problema de salud que la persigue hasta el día de hoy. Sin embargo, no quiere volver a someterse a una cirugía en su nariz, para evitarse más problemas.

"Es terrible, de hecho, no puedo respirar bien. La respiración me cuesta mucho, en las noches es un tema. Me da mucho miedo volver a tocarme la nariz. Precisamente, no quiero pasar por el mismo terror que viví en esos años. Sufrí muchísimo".

Aunque a los 31 años luce muy diferente de como era en su adolescencia, Marie Claire no solo ha conquistado por su gran figura y belleza, sino por su carisma, calidez y profesionalismo frente y detrás de cámaras.

¿Ya conocías todas los cirugías y retoques a los que se sometió Marie Claire Harp?