Luis Miguel dice por qué "abandonó" a su hija Michelle durante 11 años y Stephanie Salas le responde

En otro instante del cuarto capítulo se puede ver a una joven Michelle Salas cuestionando a su padre sobre por qué dejó de verla durante más de una década. El cantante le respondió: "Fueron años difíciles, complicados". Le confesó que aunque quería cuidarla también quería protegerla de él. Finalmente confesó: "Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere".



Además, la hija de Sylvia Pasquel utilizó sus stories para compartir un comentario realizado por el maquillista Juan Peralta, quien reconoció que Luis Miguel haya decidido contar su versión de cómo había sido su reencuentro con Michelle Salas, pero no pudo evitar preguntarse por qué no hay series contando la historia de "todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras, que no se pueden ir 11 años y después regresar la historia" y retó que la pantalla no muestre estas versiones "contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las abnegadas".