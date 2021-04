Ni llamadas ni bromas, así fue el reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas en la vida real

Este martes 27 de abril, el abogado Ilan Katz reveló cómo ocurrió el verdadero reencuentro entre Michelle Salas y Luis Miguel. De acuerdo con su versión, Stephanie Salas lo había contratado para demandar a la revista TV Notas; sin embargo, al enterarse de que el cantante no pagaba una pensión alimenticia, el litigante le recomendó solicitarla. Katz se puso en contacto con el mánager y la disquera del cantante y consiguió una cita en la que se negoció la cantidad que se le entregaría a Michelle para equilibrar sus gastos de ese momento: "La verdad es que Stephanie siempre fue una mujer muy congruente, muy concreta. Jamás pidió algo que no fuera".

En el programa de televisión ' Me lo dijo Adela' recordó que en ese momento no había una relación entre padre e hija, por lo que "Michelle quería conocer a su papá". Katz explicó que Michelle Salas y su familia se trasladaron a Los Ángeles, en donde se realizó una prueba de ADN; recordó que ese 2 de febrero la enfermera le dijo: "No necesitas una prueba, eran calcas". Finalmente el examen resultó positivo y padre e hija se conocieron dos semanas después "e iniciaron una súper relación", mencionó.