“Estamos vivos de milagro”: Poncho de Nigris sufre accidente en una carretera de México

La madrugada del sábado, Poncho de Nigris compartió en sus redes sociales que sufrió un accidente en la carretera Saltillo - Monterrey (México) que casi le cuesta la vida.

El influencer explicó que esto sucedió después que su chofer tuvo una distracción y chocaron contra un muro de contención en “una de las carreteras más peligrosas de México”.

Poncho iba filmando los detalles del trayecto, hasta que mencionó en sus historias de Instagram que el chofer que iba conduciendo la camioneta se quedó dormido, por lo que él y sus acompañantes vivieron en carne propia el acontecimiento.

De acuerdo con las palabras del presentador se salvó “de milagro” después de atravesar por la experiencia.

"En la madrugada tuvimos un accidente en la carretera Saltillo/Monterrey. El chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro con la cantidad de tráileres que venían a alta velocidad”.



Asimismo, el famoso relató que a pesar de los hechos todos resultaron ilesos y pudo compartir la anécdota con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram.

“Estamos bien. Solo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada, una de las carreteras más peligrosas de México. Gracias por la nueva oportunidad. Me voy a ausentar por hoy porque se me fue la energía en el choque y el susto, y apenas lo estoy asimilando. Todos estamos bien”.



De acuerdo con el empresario mexicano, se mostró agradecido con sus seguidores quienes no dudaron en escribirle para saber el estatus en que se encontraba, sin embargo pidió que se de “vuelta a la página y agradecer que podemos ver a la familia”.

Horas después, Macela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, posteó a través de su cuenta de Instagram que los involucrados con el accidente se encontraban en buen estado, pero agradeció la preocupación de sus seguidores.

No es la primera vez que Poncho de Nigris enciende las alarmas en redes sociales

Durante el verano de este año, el famoso se encontraba de viaje con su esposa e hijos, mientras visitaban un hotel para pasar unos días de descanso, sin embargo, durante una transmisión en vivo mientras presentaba cada 'spot' del lugar, se percató que no encontraba a sus pequeños, pues los había dejado bajo el cuidado de las nanas.

Como era de esperarse él y su esposa cortaron la transmisión para emprender la búsqueda de los menores. Por fortuna minutos más tarde, volvió a sus redes para confirmar que habían encontrado a los pequeños en una terraza del complejo.