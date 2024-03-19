Montse, la famosa 'Telesa' de Pequeños Gigantes ahora es pelirroja y luce irreconocible

Video ¿Qué fue de 'Telesa' de 'Pequeños Gigantes'? Así se ve ahora y a esto se dedica

La primera temporada de ‘Pequeños gigantes’ se estrenó en 2011, bajo la conducción de Galilea Montijo y con la participación de menores como Montserrat García y Magaby Garay, quienes a 13 años del programa se reencontraron.

Montse, la famosa ‘Telesa’, se transformó y ahora es pelirroja

La encargada de compartir el reencuentro de las excompañeras del reality show infantil fue Magaby Garay, quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió su emoción de reunirse con Montserrat García.

“Foto con Montse la famosa ‘Telesa’ a casi 13 años de Pequeños Gigantes”, escribió la cantante como descripción de la publicación.

En la imagen, se observa a las jóvenes posar muy sonrientes para la tradicional foto, la cual se viralizó en varias cuentas de clubs de fans, quienes aplaudieron que pese a los años su amistad siga.

Montse de Pequeños Gigantes ahora es pelirroja y así luce Imagen Instagram Magaby Garay



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el radical cambio de look que lució Montse, quien alcanzó la fama con su imitación de ‘Telesa’ y ahora atrajo miradas por lucir pelirroja.

“Montse, ya creció”, “Se ve hermosa”, “Montse muy guapa”, “Qué bonitas se ven juntas”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes sociales.

La publicación del reencuentro de las excompañeras de ‘Pequeños gigantes’ se dio días después de que Magaby reveló, por primera vez, que desde años sufre una enfermedad que le provoca fuertes dolores y que afirmó “me derribó”.

“Me costó mucho compartirles esa parte de mi intimidad… La endometriosis me superó por muchos años, me derribó y me hizo dudar de mi fortaleza. Pasé de un médico a otro hasta encontrar el diagnóstico y sólo entonces y apoyada en Dios, mi familia y amigos, a quienes agradezco su paciencia y amor, es que estoy en la lucha", sentenció el pasado 14 de marzo.

En 2011, Magaby y Montse saltaron a la fama en el reality show infantil ‘Pequeños gigantes’, donde formaron parte del escuadrón ‘Los Rebeldes’, el cual quedó en tercer lugar de la competencia.