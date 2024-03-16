Magaby de 'Pequeños Gigantes' ya tiene 23 años y revela la enfermedad que sufre: "Me derribó"

Video ¿Recuerdas a estos niños actores de telenovelas infantiles? Sus vidas son muy diferentes ahora

En 2011 se estrenó la primera temporada de ' Pequeños Gigantes' y Magaby Garay formó parte del reality show como cantante del escuadrón 'Los Rebeldes'.

A 13 años del programa, la intérprete conmovió en redes sociales al revelar que, desde hace años, padece una dura enfermedad.

Fue el pasado 14 de marzo que Magaby, de hoy 23 años, utilizó su cuenta de Instagram para revelar que ha enfrentado una dura batalla contra la endometriosis.

Magaby afirmó que "le costó mucho" tomar la decisión de compartir su padecimiento con el público, pues "la derribó" durante muchos años.

"Me costó mucho compartirles esa parte de mi intimidad… La endometriosis me superó por muchos años, me derribó y me hizo dudar de mi fortaleza. Pasé de un médico a otro hasta encontrar el diagnóstico y sólo entonces y apoyada en Dios, mi familia y amigos, a quienes agradezco su paciencia y amor, es que estoy en la lucha", indicó.

Destacó que no sabía lo fuerte que era, hasta que tuvo que vivir todos esos años de dolor.

"No sabemos lo fuertes que somos hasta que ser fuertes es nuestra única opción… Aún más dentro de un medio que sigue 'estándares'. Dicen que lo que no te mata, te fortalece y sí", precisó.

Magaby habla de la endometriosis que padece. Imagen Magaby/Instagram



Magaby de 'Pequeños Gigantes' reveló que destapó su padecimiento, para alentar a otras mujeres a buscar ayuda, a las que les pidió que "no normalicen vivir con dolor".

"Por favor, no normalices vivir con dolor, busca ayuda profesional y te prometo que hay más de una opción para sobrellevar este padecimiento. No estás sola", sentenció.

¿Qué es la endometriosis, enfermedad que padece Magaby?

De acuerdo con Mayo Clinic, la endometriosis es una afección, la mayoría de las veces, dolorosa que padecen las mujeres, la cual consiste en que un tejido similar al del interior del útero crece fuera de este.

Los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido pélvico es donde se desarrolla en casi todos los casos; dentro de los síntomas están dolor en la pelvis, fuertes cólicos durante los períodos menstruales, sangrado excesivo y hasta infertilidad, entre otros.

Otras famosas que padecen endometriosis son Chiquis Rivera Victoria Ruffo y Cynthia Klitbo.

Así luce Magaby de 'Pequeños Gigantes' a sus 23 años

Magaby Garay formó parte de la primera temporada de 'Pequeños Gigantes' con el escuadrón de 'Los Rebeldes', el cual quedó en tercer lugar.

Tras el reality show, la hoy joven de 23 años siguió su carrera en la música y hasta incursionó en la actuación en 'La Rosa de Guadalupe'.

Así luce Magaby a sus 23 años. Imagen Magaby/Instagram



A la par de su faceta como cantante, Magaby continuó con sus estudios y probo suerte como 'youtuber', donde comparte videos junto a Hiroshi, con quien forjó una gran amistad desde que participaron en el programa infantil.